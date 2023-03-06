Haberler
Yaşam
Hatay'da deniz seviyesi yükselmiş şehri su basmıştı! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:19
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
15:20
Hatay'da deniz seviyesi yükselmiş şehri su basmıştı! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün etkisini gösteren lodosun su seviyesini yükselttiği körfezde, balıkçı barınağı su altında kaldı. Cadde ve sokakların da suyla kaplandığı bölgede, suyun yükselme ihtimali nedeniyle güvenlik önlemi alındı.