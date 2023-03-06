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Haberler Yaşam Hatay'da deniz seviyesi yükselmiş şehri su basmıştı! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 15:20

Hatay'da deniz seviyesi yükselmiş şehri su basmıştı! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün etkisini gösteren lodosun su seviyesini yükselttiği körfezde, balıkçı barınağı su altında kaldı. Cadde ve sokakların da suyla kaplandığı bölgede, suyun yükselme ihtimali nedeniyle güvenlik önlemi alındı.

DHA
Hatay’da deniz seviyesi yükselmiş şehri su basmıştı! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

Depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'ta Çay Mahallesi'ndeki sahil yolunda deniz seviyesinin yükselmesiyle 200 metre içeri giren deniz suyu, bazı bölgelerde binaların 4'üncü katına kadar çıktı.

Hatay’da deniz seviyesi yükselmiş şehri su basmıştı! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Depremin 4'üncü gününde deniz suyu sahilden çekildi, yerine çamur kaldı.

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Hatay’da deniz seviyesi yükselmiş şehri su basmıştı! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, deprem bölgelerinde olumsuzsuz hava koşullarına ilişkin yapılan uyarıların ardından, dün gece Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına etkili oldu.

Hatay’da deniz seviyesi yükselmiş şehri su basmıştı! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

İskenderun ilçesinde bir kez daha fırtına nedeniyle deniz suyu yükseldi. Sahile vuran su birkaç yüz metre çevrede baskınlara yol açtı.

Hatay’da deniz seviyesi yükselmiş şehri su basmıştı! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi su altında kalırken, yakındaki sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.

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