Haberler Yaşam Hatay'da enkazdan çıkan Meltem Öğretmen’in ilk isteği bakın ne oldu!

Giriş Tarihi: 12.02.2023 17:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 17:59

Hatay'da enkazdan çıkan Meltem Öğretmen’in ilk isteği bakın ne oldu!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Hatay ve ilçelerini de yıktı. Hatay'da 142'inci saatte Meltem Öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkarıldı. 32 yaşındaki genç öğretmenin ekiplerden ilk isteği bakın ne oldu…