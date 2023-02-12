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Haberler Yaşam Hatay'da enkazdan çıkan Meltem Öğretmen’in ilk isteği bakın ne oldu!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 17:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 17:59

Hatay'da enkazdan çıkan Meltem Öğretmen’in ilk isteği bakın ne oldu!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Hatay ve ilçelerini de yıktı. Hatay'da 142'inci saatte Meltem Öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkarıldı. 32 yaşındaki genç öğretmenin ekiplerden ilk isteği bakın ne oldu…

Hatay’da enkazdan çıkan Meltem Öğretmen’in ilk isteği bakın ne oldu!

Hatay'da deprem felaketinin 142. saatinde mucize yaşandı. Enkazdan sağ çıkan Meltem Öğretmen'in ilk isteği herkesi duygulandırdı.

Hatay’da enkazdan çıkan Meltem Öğretmen’in ilk isteği bakın ne oldu!

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor.

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Hatay’da enkazdan çıkan Meltem Öğretmen’in ilk isteği bakın ne oldu!

Arama kurtarma çalışmalarının 6'ıncı gününün son saatlerine girilirken, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden bir sevindirici haber daha geldi.

Hatay’da enkazdan çıkan Meltem Öğretmen’in ilk isteği bakın ne oldu!

Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi numara 128 adresinde bulunan 8 katlı Alya Uçar Apartmanının enkazında yürütülen çalışmalarda, 32 yaşındaki Meltem öğretmen sağ olarak kurtarıldı.

Hatay’da enkazdan çıkan Meltem Öğretmen’in ilk isteği bakın ne oldu!

Ses gelmesi üzerine kamu kurumları, madenciler ve gönüllüleri katıldığı çalışmayla kurtarılan kadın öğretmen, 142 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

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