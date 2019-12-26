Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Hatay'da kadına şiddet! Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı

'da kadına ! Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı

'ın İskenderun ilçesinde yolda yürümekte olan bir kadın tanımadığı bir kişinin tekme tokat saldırısı sonucu yaralandı.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:52
Hatay'da kadına şiddet! Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı, Anıt Meydanı civarında kaldırımda yürümekte olan Emine Göden, tanımadığı bir kişinin tekme tokat saldırısına uğradı.

Hatay'da kadına şiddet! Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı

Çelme takarak yere düşürdüğü Emine Göden'e vurmaya devam eden saldırgana çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Darp edilen kadın olay yerine çağrılan ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hatay'da kadına şiddet! Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Olay anını anlatan görgü tanıkları saldırganın bir anda kadına doğru yöneldiğini çelme takıp yere düşürerek kadını darp ettiğini anlattı.

Hatay'da kadına şiddet! Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı

Tanımadığı kişinin saldırısı sonucu yaralanan ve şoka giren Emine Göden'in İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık personeli olduğu öğrenildi.

Hatay'da kadına şiddet! Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hatay'da kadına şiddet! Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı
Hatay'da kadına şiddet! Yolda yürürken tanımadığı adamın saldırısına uğradı
BİZE ULAŞIN