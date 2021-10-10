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Haberler Yaşam Hatay’da kadını satırla kovalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda şok istek!
Giriş Tarihi: 10.10.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 14:28

Hatay’da kadını satırla kovalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda şok istek!

Hatay'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay gerçekleşti. Oğuzhan K., kız arkadaşı Elif'i satırla kovaladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Türkiye'nin konuştuğu olayda şok bir gelişme yaşandı. Genç kızın isteği herkesi şaşırttı

Hatay’da kadını satırla kovalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda şok istek!

Türkiye'nin konuştuğu olay, 8 Ekim günü saat 16.00 sıralarında, Antakya ilçesinde meydana geldi.

Hatay’da kadını satırla kovalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda şok istek!

HATAY'DAKİ OLAY KAMERALARA YANSIMIŞTI

Kendisini satırla kovalayan erkek arkadaşı Oğuzhan K.'den kaçan Elif D., bir dükkanın önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp yardım istedi.

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Hatay’da kadını satırla kovalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda şok istek!

Bu sırada sesleri duymalarına rağmen yerinden kalkmayan, oyuna devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti.

Hatay’da kadını satırla kovalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda şok istek!

Oğuzhan K., 5 kişinin gözü önünde genç kıza defalarca vurdu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Hatay’da kadını satırla kovalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda şok istek!

Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Oğuzhan K.'nin yakalandığı, yaralı Elif D.'nin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır.

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