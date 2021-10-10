Hatay’da kadını satırla kovalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda şok istek!

Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Oğuzhan K.'nin yakalandığı, yaralı Elif D.'nin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır.

