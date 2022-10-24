Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 11. hafta Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Lig 11. Haftada Hatayspor, Beşiktaş mücadelesi futbol gündemindeki yerini aldı. Yeni Hatay Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri arama geçmişlerindeki yerini aldı. Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda sorusu maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarların gündeminde. Puan durumunda siyah beyazlılar 5. Sırada yer alırken bordo beyazlılar 18. Sırada tabloya dahil oluyor. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…