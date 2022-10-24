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Haberler Yaşam Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 11. hafta Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 14:56

Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 11. hafta Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Lig 11. Haftada Hatayspor, Beşiktaş mücadelesi futbol gündemindeki yerini aldı. Yeni Hatay Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri arama geçmişlerindeki yerini aldı. Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda sorusu maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarların gündeminde. Puan durumunda siyah beyazlılar 5. Sırada yer alırken bordo beyazlılar 18. Sırada tabloya dahil oluyor. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 11. hafta Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Hatayspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig 11. Haftada yer alan maç için Kartallar, bordo beyazlıların evine konuk oluyor. Hatay'da oynanacak maç öncesinde maçın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler taraftarların gündeminde. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı izle ekranı ile karşılaşmaya dair merak edilenler…

Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 11. hafta Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig karşılaşması 24 Ekim 2022 bugün saat 20.00'de başlayacak.

İki takım da 3 puanın peşinde mücadele edecek. Beşiktaş takımında eksikler yaşarken Hatayspor sıralamasını yükseltmek istiyor.

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Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 11. hafta Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Beşiktaş maçı canlı izle beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen taraftar ile buluşacak.

Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 11. hafta Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

SADECE KENDİSİ İÇİN KAZANMAYACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin tam destek verdiği İsmael'in sadece kendisi için değil yönetime yönelik eleştirilerin azalması için de başarılı sonuçlara imza atması gerekiyor. Bu nedenle Kartal'ın Hatayspor, Ümraniyespor, Galatasaray ve Antalyaspor ile oynayacağı maçlar Valerien İsmael'in son çıkış noktası olarak görülüyor. Siyah-beyazlılar bugün Hatay deplasmanında başlayacak seride 12 puan hedefliyor.

Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 11. hafta Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

EVİNDE DİPTE, DIŞARIDA ZİRVEDE

Siyah-beyazlıların başında 18 resmi karşılaşmaya çıkan Valerien İsmael, Vodafone Park'ta taraftarla henüz bütünleşemedi. İç saha performansında Beşiktaş'ın son 5 teknik adamı arasında son sırada yer alan deneyimli çalıştırıcı, dış sahada ise tam tersine olumlu bir istatistiğe sahip. Deneyimli hoca, deplasmanlardaki 2.00 puan ortalaması ile zirvede bulunuyor.

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