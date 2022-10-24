Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 11. hafta Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

SADECE KENDİSİ İÇİN KAZANMAYACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin tam destek verdiği İsmael'in sadece kendisi için değil yönetime yönelik eleştirilerin azalması için de başarılı sonuçlara imza atması gerekiyor. Bu nedenle Kartal'ın Hatayspor, Ümraniyespor, Galatasaray ve Antalyaspor ile oynayacağı maçlar Valerien İsmael'in son çıkış noktası olarak görülüyor. Siyah-beyazlılar bugün Hatay deplasmanında başlayacak seride 12 puan hedefliyor.