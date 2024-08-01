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Giriş Tarihi: 01.08.2024 20:04 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:04

HATİCE AKBAŞ kimdir, kaç yaşında? Yarı finale çıkacak! Paris Olimpiyatları 2024 Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?

Olimpiyat müsabakalarında ülkemizi temsil eden Hatice Akbaş çeyrek final mücadelesini kazanarak yarı finali garantiledi. Milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg çeyrek final maçında Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Rakibini yenerek yarı finale yükselen Hatice Akbaş sosyal medyada gündem oldu. Peki, Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında? Hatice Akbaş Paris Olimpiyatları 2024 Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?

HATİCE AKBAŞ kimdir, kaç yaşında? Yarı finale çıkacak! Paris Olimpiyatları 2024 Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?

Hatice Akbaş, yarı finale yükselmesiyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı. Yarı finale yükselen milli boksörümüzün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında?

HATİCE AKBAŞ kimdir, kaç yaşında? Yarı finale çıkacak! Paris Olimpiyatları 2024 Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?

HATİCE AKBAŞ YARI FİNALDE!

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.
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HATİCE AKBAŞ kimdir, kaç yaşında? Yarı finale çıkacak! Paris Olimpiyatları 2024 Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

Hatice Akbaş, 2002 yılında Malatya'da doğmuştur. Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı, antrenörlüğünü de babası üstlendi. Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonluklarına sahip olan Akbaş, 2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğunu da ulaşırken, waikuru branşında da Balkan Şampiyonluğunu kazanmıştı.

HATİCE AKBAŞ kimdir, kaç yaşında? Yarı finale çıkacak! Paris Olimpiyatları 2024 Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?

2021'de Fenerbahçe boks şubesine katıldı. Mart 2022'de Hırvatistan'da organize edilen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda Hırvat boksör Nikolina Cacic'i mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

HATİCE AKBAŞ kimdir, kaç yaşında? Yarı finale çıkacak! Paris Olimpiyatları 2024 Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'de düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Romen Lăcrămioara Perijoc'ı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Son 32 turunda Almanya adına yarışan Zeina Nassar'ı, son 16 turunda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı; yarı finalde ise Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi 5-0'lık skorlarla yenerek finale çıkmıştı.[5] Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 54 kg'da final müsabakasında Karadağlı Bojana Gojković'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Son 16 turunda Tunuslu Amel Chebbi'yi; çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi'yi; yarı finalde ise Mısırlı Yomna Ayyad'ı 3-0'luk skorlarla yenerek finale çıkmıştı.

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