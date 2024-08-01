HATİCE AKBAŞ kimdir, kaç yaşında? Yarı finale çıkacak! Paris Olimpiyatları 2024 Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?

Giriş Tarihi: 01.08.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
20:04
Olimpiyat müsabakalarında ülkemizi temsil eden Hatice Akbaş çeyrek final mücadelesini kazanarak yarı finali garantiledi. Milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg çeyrek final maçında Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Rakibini yenerek yarı finale yükselen Hatice Akbaş sosyal medyada gündem oldu. Peki, Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında? Hatice Akbaş Paris Olimpiyatları 2024 Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?