Hatice nine 83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep attı

Başkan Şahin, anneleri azim ve gayretlerinden dolayı kutladı. Başkan Şahin merkezin çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bizler, yetim medeniyetinden geliyoruz. Medeniyetimiz, yoksulu ve yetimi koruma üzerine kurulmuştur. Onun için üzerimizde büyük bir emanet ve sorumluluk var. 2002 yılından bu yana yaşama dokunmak, ilk ve son nefes arasında herkesin yüreğini hissetmek için çok yol kat ettik. Artık bu çalışmalardan sonuç almaya başladığımızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum."