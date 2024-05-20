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Haberler Yaşam Hatice’ye şok üstüne şok! Önce altınlarından, sonra evinden şimdi de...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 19:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 19:53

Hatice’ye şok üstüne şok! Önce altınlarından, sonra evinden şimdi de...

Kayseri'de 4 yıl önce 71 yaşındaki eşi Metin Kahraman'ın sokakta tanışarak eve getirdiği kadının misafirliği sırasında 25 yıllık birikimi olan altınları çalınan Hatice Kahraman (54) şok üstüne şok yaşıyor. Güncel değeri 650 bin lira olan altınları bir türlü bulunamayan Hatice Kahraman'ın boşanma davası açtığı kocası oturduğu evi sattı. Altınlar içinde dava ettiği kocası geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Bir akrabasının metruk evinde kalan Kahraman, bu kez de hırsızlara 62 bin lirasını kaptırdı.

Ali ALTUNTAŞ
Hatice’ye şok üstüne şok! Önce altınlarından, sonra evinden şimdi de...

Kayseri'de bulaşıkçılık yaparak geçimini sağlayan Hatice Kahraman, kazandığı paralarla altın alarak birikim yaptı. Altınlarını evine saklayan Hatice Kahraman'ın kocası Metin Kahraman, 4 yıl önce eve Yeşim A. adlı kadını getirdi.

Hatice’ye şok üstüne şok! Önce altınlarından, sonra evinden şimdi de...

Yeşim A'nın evde kaldığı gün 25 yılık birikimi çalınan Hatice Kahraman'ın çalınan altınları bir türlü bulunamadı. Çıktığı televizyon programında eşini ve eve getirdiği kadını suçlayan Hatice Kahraman'a kocası boşanma davası açtı.

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Hatice’ye şok üstüne şok! Önce altınlarından, sonra evinden şimdi de...

OTURDUĞU EVİ SATTI

Metin kahraman boşanma davası açan Hatice Kahraman'ın evden çıkması için evi sattı. Ortada kalan Hatice Kahraman kentsel dönüşüme alınan ve kısa süre sonra yıkılacak olan bir akrabasının evine sığındı.

Hatice’ye şok üstüne şok! Önce altınlarından, sonra evinden şimdi de...

Boşanma davası sürdüğü sırada geçtiğimiz yıl kocası Metin Kahraman'ın hayatını kaybetmesiyle altın davası da sora giren Hatice Kahraman şok üstene şok yaşadı.

Hatice’ye şok üstüne şok! Önce altınlarından, sonra evinden şimdi de...

BANKALARA GÜVENMEDİ 62 BİN LİRASI GİTTİ

Bulaşıkçılık yaparak geçimini sağlayan Hatice kahraman, yaptığı birikimleri yine evinde saklamaya devam etti. Metruk eve giren hırsızlar kahraman'ın 62 bin lirasını çaldı. Bankalara güvenmediği için parayı evde sakladığını belirten Hatice Kahraman; "hırsızlar evime girmiş ve valizlerin içerisine sakladığım paralarımı çalmış. Şuana kadar 62 bin liramı çaldılar. Ben bankalara güvenmediğim için paramı evde saklıyorum. Evde ise hırsızlar çalıyor" dedi.

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