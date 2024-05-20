Hatice’ye şok üstüne şok! Önce altınlarından, sonra evinden şimdi de...

BANKALARA GÜVENMEDİ 62 BİN LİRASI GİTTİ

Bulaşıkçılık yaparak geçimini sağlayan Hatice kahraman, yaptığı birikimleri yine evinde saklamaya devam etti. Metruk eve giren hırsızlar kahraman'ın 62 bin lirasını çaldı. Bankalara güvenmediği için parayı evde sakladığını belirten Hatice Kahraman; "hırsızlar evime girmiş ve valizlerin içerisine sakladığım paralarımı çalmış. Şuana kadar 62 bin liramı çaldılar. Ben bankalara güvenmediğim için paramı evde saklıyorum. Evde ise hırsızlar çalıyor" dedi.