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Hatice’ye şok üstüne şok! Önce altınlarından, sonra evinden şimdi de...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
19:53
Hatice’ye şok üstüne şok! Önce altınlarından, sonra evinden şimdi de...
Kayseri'de 4 yıl önce 71 yaşındaki eşi Metin Kahraman'ın sokakta tanışarak eve getirdiği kadının misafirliği sırasında 25 yıllık birikimi olan altınları çalınan Hatice Kahraman (54) şok üstüne şok yaşıyor. Güncel değeri 650 bin lira olan altınları bir türlü bulunamayan Hatice Kahraman'ın boşanma davası açtığı kocası oturduğu evi sattı. Altınlar içinde dava ettiği kocası geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Bir akrabasının metruk evinde kalan Kahraman, bu kez de hırsızlara 62 bin lirasını kaptırdı.