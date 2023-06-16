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Hava ambulansı ekipleri SABAH'a konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz
Giriş Tarihi: 16.06.2023 06:35
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
06:36
Hava ambulansı ekipleri SABAH'a konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz
Hava ambulanslarıyla 15 yılda yurtiçinden 40 bin 806, yurtdışından 1324 hasta taşındı. Doktor, pilot ve acil tıp teknisyeninden oluşan ekip SABAH'a konuştu: Hava araçlarımızda yoğun bakımdaki ağır hastalarda kullanılan ileri tıbbi cihazlar bile var.