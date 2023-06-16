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Haberler Yaşam Hava ambulansı ekipleri SABAH'a konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz
Giriş Tarihi: 16.06.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 06:36

Hava ambulansı ekipleri SABAH'a konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz

Hava ambulanslarıyla 15 yılda yurtiçinden 40 bin 806, yurtdışından 1324 hasta taşındı. Doktor, pilot ve acil tıp teknisyeninden oluşan ekip SABAH'a konuştu: Hava araçlarımızda yoğun bakımdaki ağır hastalarda kullanılan ileri tıbbi cihazlar bile var.

BURCU ŞEN
Hava ambulansı ekipleri SABAH’a konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz

Vatandaş eskiden ambulansı aradığında "mazot parasını ödersen geliriz" ifadesiyle karşılaşırken, şimdi devlet tarlada rahatsızlanan çiftçi için helikopter gönderiyor.

Hava ambulansı ekipleri SABAH’a konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz

Sağlık ekipleri kimi zaman Kahramanmaraş'ın bir köyünde dağ başında doğum yapmakta olan hamile kadını kimi zaman yeni doğan bebeği karlar altında kalan yoldan kurtarıyor.

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Hava ambulansı ekipleri SABAH’a konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz

Yağmur, çamur, kar demeden her koşulda hastalara şifa dağıtmak için zaman ve mekan fark etmeksizin canla başla çalışıyorlar. SABAH, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 13 adet gündüz helikopter ambulans ve 2 adet uçak ile sürdürülen çalışmaları yakından izledi.

Hava ambulansı ekipleri SABAH’a konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz

Buna göre 2008 yılından beri faaliyet gösteren ambulans helikopterle yurt içinde 40 bin 806, yurt dışından bin 324 hasta taşındı. Sağlık ekipleri çalışmalarını şöyle anlattı:

Hava ambulansı ekipleri SABAH’a konuştu: Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide görev yapıyoruz

HAVADA MÜDAHALE YAPILABİLİYOR
Doktor Mehmet Gök: 2008'den beri Sağlık Bakanlığının hava ambulans operasyonunda çalışıyorum. Mesaimiz gündoğumu günbatımı arasında. Sabah gelir gelmez tıbbi cihazlarımızı kontrol ederiz.

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