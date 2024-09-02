Hava Durumu 2 Eylül 2024 Pazartesi: Meteoroloji uyarıları ile Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul’da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Manisa ile Kütahya ve İzmir'in kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve kuzey kesimleri yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 23°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı