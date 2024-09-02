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Giriş Tarihi: 02.09.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 07:15

Hava Durumu 2 Eylül 2024 Pazartesi: Meteoroloji uyarıları ile Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul’da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Eylül ayının gelişiyle birlikte sonbahar havası kendini hissettirmeye başladı. Gün içinde aniden başlayan yağmurlar sebebiyle güncel hava durumu verileri ile Meteoroloji'nin uyarıları yakından takip ediliyor. Olası bir sürprizle karşılaşmamak için planı olan vatandaşlar duyuru ve uyarıları takip ediyor. Peki, Meteoroloji uyarıları ile Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte detaylar.

Hava Durumu 2 Eylül 2024 Pazartesi: Meteoroloji uyarıları ile Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul’da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün pek çok ilde sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına pek çok il ve bölgeye dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve yağışlara karşı önlem alınması konusunda uyardı. Peki, Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji uyarıları ile 2 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu…

Hava Durumu 2 Eylül 2024 Pazartesi: Meteoroloji uyarıları ile Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul’da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz, Marmara'nın güney ve doğu, Ege'nin iç ve kuzey kesimleri ile İstanbul'un kuzey, Doğu Akdeniz'in Toroslar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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Hava Durumu 2 Eylül 2024 Pazartesi: Meteoroloji uyarıları ile Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul’da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Beklenen Hadise
Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise
Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava Durumu 2 Eylül 2024 Pazartesi: Meteoroloji uyarıları ile Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul’da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Manisa ile Kütahya ve İzmir'in kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve kuzey kesimleri yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 23°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava Durumu 2 Eylül 2024 Pazartesi: Meteoroloji uyarıları ile Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul’da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 33°C
Az bulutlu

VAN 15°C, 28°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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