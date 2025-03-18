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Haberler Yaşam HAVA DURUMU RAPORU YAYIMLANDI! Meteoroloji'den uyarı: 26 ile sarı kodlu alarm! Kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 08:03

HAVA DURUMU RAPORU YAYIMLANDI! Meteoroloji'den uyarı: 26 ile sarı kodlu alarm! Kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı ve 26 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşleri etkili olurken, bazı yüksek kesimlerde kar yağışı da bekleniyor. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları istenirken, özellikle buzlanma ve ulaşımda aksamalara dikkat çekildi. Peki, kar yağacak mı, hava durumu nasıl olacak?

HAVA DURUMU RAPORU YAYIMLANDI! Meteoroloji’den uyarı: 26 ile sarı kodlu alarm! Kar yağacak mı?

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, 26 ilde sarı kodlu alarm verildi. Hafta başından itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava etkisini arttırdı. Yağışların bazı bölgelerde sağanak şeklinde olması beklenirken, yüksek rakımlı alanlarda kar yağışı ihtimali de bulunuyor. Peki, kar yağışı olacak mı, sıcaklıklar düşecek mi?

HAVA DURUMU RAPORU YAYIMLANDI! Meteoroloji’den uyarı: 26 ile sarı kodlu alarm! Kar yağacak mı?

HAVA DURUMU RAPORU YAYIMLANDI!

Uyarılar peş peşe gelmişti... Sağanak geliyor, hava sıcaklıkları sert düşüyor. Son günlerde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havayla yaz mevsimi etkili olmuştu. Bugünden itibaren ise birçok kentte kış şartları etkisini gösterecek.

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HAVA DURUMU RAPORU YAYIMLANDI! Meteoroloji’den uyarı: 26 ile sarı kodlu alarm! Kar yağacak mı?

METEOROLOJİ'DEN UYARI: 26 İLE SARI KODLU ALARM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahmin raporunda sarı kodlu alarm verdiği iller sırasıyla Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale oldu

HAVA DURUMU RAPORU YAYIMLANDI! Meteoroloji’den uyarı: 26 ile sarı kodlu alarm! Kar yağacak mı?

İSTANBUL'DA 12-13 DERECELİK DÜŞÜŞ, ANKARA'DA KAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre yarın İstanbul soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların 12-13 derece kadar düşmesi bekleniyor. Ankara'da ise çarşamba günü kar yağışıyla sıcaklık da eksi 3'lere kadar düşecek.

HAVA DURUMU RAPORU YAYIMLANDI! Meteoroloji’den uyarı: 26 ile sarı kodlu alarm! Kar yağacak mı?

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.