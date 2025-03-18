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HAVA DURUMU RAPORU YAYIMLANDI! Meteoroloji'den uyarı: 26 ile sarı kodlu alarm! Kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
08:03
HAVA DURUMU RAPORU YAYIMLANDI! Meteoroloji'den uyarı: 26 ile sarı kodlu alarm! Kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı ve 26 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşleri etkili olurken, bazı yüksek kesimlerde kar yağışı da bekleniyor. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları istenirken, özellikle buzlanma ve ulaşımda aksamalara dikkat çekildi. Peki, kar yağacak mı, hava durumu nasıl olacak?