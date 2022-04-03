Hava Durumu Son dakika | Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji’den peş peşe yağış uyarısı geldi

Hava Durumu Son Dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 30-31 Mart'ta Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımına ilişkin uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Uzmanları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

İşte toz fırtınasına, yağışlara ilişkin son dakika uyarıları ve bölgelerimizde hava durumu tahmin raporları