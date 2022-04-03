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Hava Durumu Son dakika | Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi
Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:44
Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
10:01
Hava Durumu Son dakika | Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi
Hava Durumu Son Dakika Haberleri: Meteoroloji uzmanları Afrika kaynaklı fırtına, sert rüzgar ve toz taşınımının etkisini kaybetmesini bekledikleri tarih ve saati açıklarken neredeyse 3 gündür devam eden bu rüzgarların kuvvetli yağışlar getireceği de hava tahminleri arasında. Türkiye'de birçok ilde toz fırtınası ardından yağmurun başlamasıyla "çamur yağması" olarak tabir edilen olayın görüleceği aktarıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge bölge hava durumu uyarısı yaptığı son dakika açıklamaları...