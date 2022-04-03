Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hava Durumu Son dakika | Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi
Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 10:01

Hava Durumu Son dakika | Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi

Hava Durumu Son Dakika Haberleri: Meteoroloji uzmanları Afrika kaynaklı fırtına, sert rüzgar ve toz taşınımının etkisini kaybetmesini bekledikleri tarih ve saati açıklarken neredeyse 3 gündür devam eden bu rüzgarların kuvvetli yağışlar getireceği de hava tahminleri arasında. Türkiye'de birçok ilde toz fırtınası ardından yağmurun başlamasıyla "çamur yağması" olarak tabir edilen olayın görüleceği aktarıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge bölge hava durumu uyarısı yaptığı son dakika açıklamaları...

Hava Durumu Son dakika | Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji’den peş peşe yağış uyarısı geldi

Hava Durumu Son Dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 30-31 Mart'ta Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımına ilişkin uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Uzmanları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

İşte toz fırtınasına, yağışlara ilişkin son dakika uyarıları ve bölgelerimizde hava durumu tahmin raporları

Hava Durumu Son dakika | Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji’den peş peşe yağış uyarısı geldi

TOZ FIRTINASI GÖRÜŞ ALANINI KISTI, ÇATILAR UÇTU, KAZALAR OLDU

Kuzey Afrika üzerindeki alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile Türkiye'nin batı kesimlerinde, özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımları görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hava Durumu Son dakika | Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji’den peş peşe yağış uyarısı geldi

TOZ FIRTINASI BİTTİ Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlügünde görevli Meteoroloji Uzmanı Macit, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kuvvetli rüzgarların Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de etkisini hafta sonu da devam ettireceğini söyledi.

Hava Durumu Son dakika | Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji’den peş peşe yağış uyarısı geldi

SON DAKİKA | TOZ TAŞIYAN RÜZGARLAR 90 KM HIZA ÇIKACAK

Macit, "Rüzgarların kuvvetinin pazar günü 90 kilometreye kadar çıkmasını bekliyoruz. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarla beraber toz taşınımı da etkisini yitirecek" dedi.

Hava Durumu Son dakika | Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji’den peş peşe yağış uyarısı geldi

Macit, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklindeki yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

İşte bölgelerden ve bazı illerimizden hava durumu raporlar;

SON DAKİKA