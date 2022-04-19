Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam HAVA DURUMU SON DAKİKA: 19-20-21-22 Nisan 2022 İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman ısınacak?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 08:43

HAVA DURUMU SON DAKİKA: 19-20-21-22 Nisan 2022 İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman ısınacak?

Hava durumu tahmin raporunda İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı geldi. Geçtiğimi gün düşen sıcaklıklarla beraber megakentte milyonlar sıcak havaların geleceği o gün için adeta geri sayımda. Bu uyarılar sonrasında ise "İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 19-20-21-22 Nisan 2022 hava durumu tahminleri ile önümüzdeki 5 günde de sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında olacağı ve ciddi düşüşler yaşayacağı kaydedildi. İşte 19-20-21-22 Nisan 2022 hava durumu tahminleri ile kar yağışı uyarılarının detayları...

HAVA DURUMU SON DAKİKA: 19-20-21-22 Nisan 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman ısınacak?

MGM tarafından yapılan hava durumu açıklamasında bugün İstanbul dahil yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Megakentte geçtiğimiz günden bu yana etkili olan yağışlarla beraber 19-20-21-22 Nisan 2022 hava durumu raporu da yakından takip ediliyor. Hal böyleyken "İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Meteoroloji 19-20-21-22 Nisan 2022 hava durumu tahminleri ve detaylar...

HAVA DURUMU SON DAKİKA: 19-20-21-22 Nisan 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman ısınacak?

HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAVA DURUMU SON DAKİKA: 19-20-21-22 Nisan 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman ısınacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde, Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU SON DAKİKA: 19-20-21-22 Nisan 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman ısınacak?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU SON DAKİKA: 19-20-21-22 Nisan 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman ısınacak?

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA