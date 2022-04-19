HAVA DURUMU SON DAKİKA: 19-20-21-22 Nisan 2022 İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman ısınacak?

Hava durumu tahmin raporunda İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı geldi. Geçtiğimi gün düşen sıcaklıklarla beraber megakentte milyonlar sıcak havaların geleceği o gün için adeta geri sayımda. Bu uyarılar sonrasında ise "İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, havalar ne zaman düzelecek ve ısınacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 19-20-21-22 Nisan 2022 hava durumu tahminleri ile önümüzdeki 5 günde de sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında olacağı ve ciddi düşüşler yaşayacağı kaydedildi. İşte 19-20-21-22 Nisan 2022 hava durumu tahminleri ile kar yağışı uyarılarının detayları...