Haberler Yaşam HAVA DURUMU UYARILARI: İstanbul ve Ankara’da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporuyla duyurdu!

Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 14:00

HAVA DURUMU UYARILARI: İstanbul ve Ankara’da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporuyla duyurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin yağışlı havanın etkisi altına gireceği beklenirken kar yağışının da geri döneceği belirtildi. Hal böyleyken "İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre; yurt genelinde sıcaklıklarda da çok ciddi bir düşüş bekleniyor. Bu noktada hava durumu raporları araştırma konusu haline geldi. Peki, İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? İşte detaylar.