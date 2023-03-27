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Haberler Yaşam HAVA DURUMU UYARILARI: İstanbul ve Ankara’da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporuyla duyurdu!
Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 14:00

HAVA DURUMU UYARILARI: İstanbul ve Ankara’da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporuyla duyurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin yağışlı havanın etkisi altına gireceği beklenirken kar yağışının da geri döneceği belirtildi. Hal böyleyken "İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre; yurt genelinde sıcaklıklarda da çok ciddi bir düşüş bekleniyor. Bu noktada hava durumu raporları araştırma konusu haline geldi. Peki, İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? İşte detaylar.

HAVA DURUMU UYARILARI: İstanbul ve Ankara’da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporuyla duyurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre; mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren düşecek. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar da görülecek. Peki, İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? İşte hava durumu beklentileri ve tüm bu detaylar.

HAVA DURUMU UYARILARI: İstanbul ve Ankara’da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporuyla duyurdu!

Yapılan açıklamada mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK!

Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU UYARILARI: İstanbul ve Ankara’da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporuyla duyurdu!

Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

KAR GERİ GELİYOR!

Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

HAVA DURUMU UYARILARI: İstanbul ve Ankara’da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporuyla duyurdu!

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

Üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU UYARILARI: İstanbul ve Ankara’da kar yağacak mı, bekleniyor mu, ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu raporuyla duyurdu!

ANKARA'YA KAR GELİYOR!

Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.

Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte detaylar…

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