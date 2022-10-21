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Haberler Yaşam HAVA DURUMU UYARILARI || 22-23-24 Ekim 2022 Meteoroloji tahminleri ile hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 07:13

HAVA DURUMU UYARILARI || 22-23-24 Ekim 2022 Meteoroloji tahminleri ile hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?

Meteoroloji hava durumu uyarılarıyla yakından takip ediliyor. MGM resmi sitesinde yer alan bilgiye göre önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günleri yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirildi. Bu kapsamda "22-23-24 Ekim 2022 hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yurdun bazı kesimlerinde ise yağışlı hava etkili olacağı kaydedildi. Peki, 22-23-24 Ekim 2022 hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı? İşte Meteoroloji beklentileri...

HAVA DURUMU UYARILARI || 22-23-24 Ekim 2022 Meteoroloji tahminleri ile hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?

Ekim ayıyla beraber düşüşe geçen sıcaklıklar sonrası vatandaşlar hava durumu uyarılarını da yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yurt geneline ilişkin tahminlerini paylaştı. "22-23-24 Ekim 2022 hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. MGM duyurularına göre; sıcaklıklar önümüzdeki iki günde ciddi düşüşler yaşayacak ve yurdun bazı kesimleri yağışlı havanın etkisine girecek. İşte 22-23-24 Ekim 2022 hava durumu uyarıları ve tahminleri...

HAVA DURUMU UYARILARI || 22-23-24 Ekim 2022 Meteoroloji tahminleri ile hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Mersin, Hatay, Karaman, Niğde,Sivas, Kayseri, Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU UYARILARI || 22-23-24 Ekim 2022 Meteoroloji tahminleri ile hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU UYARILARI || 22-23-24 Ekim 2022 Meteoroloji tahminleri ile hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU UYARILARI || 22-23-24 Ekim 2022 Meteoroloji tahminleri ile hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BİLECİK 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

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