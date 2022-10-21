Haberler Yaşam HAVA DURUMU UYARILARI || 22-23-24 Ekim 2022 Meteoroloji tahminleri ile hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?

Giriş Tarihi: 21.10.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 07:13

HAVA DURUMU UYARILARI || 22-23-24 Ekim 2022 Meteoroloji tahminleri ile hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?

Meteoroloji hava durumu uyarılarıyla yakından takip ediliyor. MGM resmi sitesinde yer alan bilgiye göre önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günleri yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirildi. Bu kapsamda "22-23-24 Ekim 2022 hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yurdun bazı kesimlerinde ise yağışlı hava etkili olacağı kaydedildi. Peki, 22-23-24 Ekim 2022 hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağış var mı? İşte Meteoroloji beklentileri...