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Haberler Yaşam Havalar ne zaman düzelecek, normale dönecek? El Nino sıcaklarıyla hava 50 derecelere varacak! Havalar ne zaman soğuyacak?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 09:22

Havalar ne zaman düzelecek, normale dönecek? El Nino sıcaklarıyla hava 50 derecelere varacak! Havalar ne zaman soğuyacak?

El Nino sıcakları Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. 12 Temmuzdan itibaren etkisini göstermeye başlayan ve bir süre daha tüm Türkiye'yi kasıp kavuracak olan sıcaklar, Avrupa'da can almaya başladı. Dünya Meteoroloji Örgütü, dünya tarihinin en sıcak günlerini görebileceğimizi ön görüyor. İstanbul'da bugün hissedilen 40 dereceye kadar çıkacakken, İzmir'de hali hazırda havalar 41 dereceyi görmüş durumda. Sıcak havalarda işlerine giden ve kavurucu sıcaklardan etkilenen vatandaşlar, havalar ne zaman soğuyacak, havalar ne zaman düzelecek sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji uzmanları, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, havalar ne zaman normale dönecek? İşte detaylar

Havalar ne zaman düzelecek, normale dönecek? El Nino sıcaklarıyla hava 50 derecelere varacak! Havalar ne zaman soğuyacak?

Havalar ne zaman düzelecek, yurtta hava durumu bugün naısl soruları gündemdeki yerini almış durumda. El Nino sıcakları Avrupa, Çin ve Türkiye'de kavurucu sıcakları ortaya çıkarırken, Avrupa'da 46 dereceye kadar sıcaklıklar çıkmış durumda. Türkiye'de durum farklı değil. İstanbul'da hissedilen 40 dereceye kadar çıkmış durumda. Peki, havalar ne zaman soğuyacak? İşte konu hakkında detaylar

Havalar ne zaman düzelecek, normale dönecek? El Nino sıcaklarıyla hava 50 derecelere varacak! Havalar ne zaman soğuyacak?

AVRUPA'DA SICAKLIK REKORU KIRILIYOR

Avrupa Uzay Ajansı verilerine göre El Nino sıcakları Avrupa'da sıcaklık rekoru kırabilir. Ünlü İtalyan yazar Dante'nin Cehennem'inde tasvir ettiği Cerberus adı verilirken, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya başta olmak üzere kıtada sıcakların 46 dereceye kadar çıktığı biliniyor.

Açıklamada, Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığının geçen sene İtalyan kasabası Floridia'da 48,8 dereceyle ölçüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu rekorun bu yıl tekrar kırılabileceğine işaret edildi.

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Havalar ne zaman düzelecek, normale dönecek? El Nino sıcaklarıyla hava 50 derecelere varacak! Havalar ne zaman soğuyacak?

İtalya'nın Roma, Napoli, Taranto ve Foggia gibi bölgelerinde sıcaklığın zaten yüksek seyrettiğini belirtilen açıklamada, İspanya'nın orta bölgelerinde gelecek hafta sıcaklığın 44 dereceyi geçeceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ESA Kara Yüzey Sıcaklığını İzleme Görevi'nde çalışan Benjamin Koetz, Büyük Okyanus'ta düzensiz aralıklarla oluşan su ısınmalarının (El Nino) bu yıl iklimden gıda üretimine, sağlıktan suya kadar birçok alanda etkisinin görüldüğünü anlattı.

Havalar ne zaman düzelecek, normale dönecek? El Nino sıcaklarıyla hava 50 derecelere varacak! Havalar ne zaman soğuyacak?

AVRUPA'DA GEÇEN YAZ SICAK HAVALAR YÜZÜNDEN 60 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Tıp alanında akademik çalışmaların yer aldığı Nature Medicine dergisi, Avrupa'da geçen yaz etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çoğu İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de olmak üzere 60 bin kişinin öldüğüne işaret etmişti.

Bu durumu değerlendiren Kızılhaç, bu yazın daha sıcak olacağını göz önünde bulundurarak turistlere ve vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

Havalar ne zaman düzelecek, normale dönecek? El Nino sıcaklarıyla hava 50 derecelere varacak! Havalar ne zaman soğuyacak?

TEMMUZ AYININ İLK HAFTASI KAYDEDİLEN EN SICAK HAFTA

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ön verilere göre Temmuz'un ilk haftasının dünya genelinde 'en sıcak hafta' olduğunu duyurdu. WMO, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ayrıca yüksek olduğunu ve Antarktika'da 'eşi görülmemiş' oranda deniz buzullarının eridiğini belirtti.

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