Havalar ne zaman düzelecek, normale dönecek? El Nino sıcaklarıyla hava 50 derecelere varacak! Havalar ne zaman soğuyacak?

El Nino sıcakları Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. 12 Temmuzdan itibaren etkisini göstermeye başlayan ve bir süre daha tüm Türkiye'yi kasıp kavuracak olan sıcaklar, Avrupa'da can almaya başladı. Dünya Meteoroloji Örgütü, dünya tarihinin en sıcak günlerini görebileceğimizi ön görüyor. İstanbul'da bugün hissedilen 40 dereceye kadar çıkacakken, İzmir'de hali hazırda havalar 41 dereceyi görmüş durumda. Sıcak havalarda işlerine giden ve kavurucu sıcaklardan etkilenen vatandaşlar, havalar ne zaman soğuyacak, havalar ne zaman düzelecek sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji uzmanları, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, havalar ne zaman normale dönecek? İşte detaylar