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Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Sıcaklıklar artacak mı?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
16:02
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Sıcaklıklar artacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Mart ayında birçok ilde soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ederken havaların ısınacağı tarih merak edildi. Çarşamba günü itibarıyla hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı?