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Haberler Yaşam Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Sıcaklıklar artacak mı?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:02

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Sıcaklıklar artacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Mart ayında birçok ilde soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ederken havaların ısınacağı tarih merak edildi. Çarşamba günü itibarıyla hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak, sıcaklıklar artacak mı?

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Sıcaklıklar artacak mı?

Son günlerde meydana gelen kar yağışları, alçak basınç ve cephe sisteminin de etkisiyle kentte 2 gün soğuk ve yağışlı geçti. Soğuk havaların ardından sıcaklıkların artacağı tarih ise merak konusu oldu. Konu hakkında Meteoroloji mühendisi açıklamalarda bulundu. Peki, Sıcaklıklar artacak mı? İşte, detaylar...

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Sıcaklıklar artacak mı?

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI!

Meteoroloji 5 - 11 Mart 2025 haftalık hava tahmini raporunu yayınladı. Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

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Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Sıcaklıklar artacak mı?

İSTANBUL'DA SICAKLIK ARTACAK MI?

İstanbul'da bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlayacağını aktaran Meteoroloji mühendisi "Gece sıcaklıkları 4 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 10 derece seviyelerinde olacak. Çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'a bahar havası gelecek." dedi.

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Sıcaklıklar artacak mı?

SICAKLIK FARKI FAZLA OLACAK

Hava sıcaklığının artmasına rağmen gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olacağını vurgulayarak, "Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasına neden olacak. İstanbul'da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Sıcaklıklar artacak mı?

MART AYI İKİNCİ YARISINDA TEKRAR DÜŞEBİLİR

Mart ayının ikinci yarısında İstanbul'da sıcaklıkların tekrar düşebileceğini kaydetti.

Martın sonlarına doğru sıcaklık dalgalanmaları yaşanacağını aktaran Meteoroloji mühendisi, şunları dile getirdi: