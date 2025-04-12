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Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı: Bahar havası kapıda!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
13:19
Nisan ayının ortalarına yaklaşılmasına rağmen, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini gösterdi. Birçok ilde, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde, sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde hızla artış göstereceği belirtildi. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İşte, hava durumu raporu...