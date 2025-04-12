Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı: Bahar havası kapıda!

Doğu Karadeniz bölgesinde, yarın sabah saatlerinde Ordu geneli, Tokat'ın kuzey ve doğusunda, öğleden sonra ise Giresun, Trabzon, Rize çevreleri, Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışlar, iç kesimlerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönüşecek.

Bu olumsuz hava koşullarına karşı sel, su baskını, buzlanma, don olayları ve tipi gibi durumlar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ulaşımda aksamalara yol açabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.