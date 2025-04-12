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Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:19

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı: Bahar havası kapıda!

Nisan ayının ortalarına yaklaşılmasına rağmen, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini gösterdi. Birçok ilde, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde, sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde hızla artış göstereceği belirtildi. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İşte, hava durumu raporu...

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı: Bahar havası kapıda!

Nisan ayına güzel bir bahar havasıyla başlangıç yapan Türkiye, son birkaç gündür sert bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altına inmiş durumda. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İşte detaylar...

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı: Bahar havası kapıda!

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Yurt genelinde Nisan ayının ilk haftasında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde artış gösterecek. Meteoroloji uzmanlarına göre, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, mevsim normallerinin 8 ila 12°C altında seyrediyor ve şubat ayı sonlarındaki kış koşullarını hatırlatıyor. Ancak, İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru yavaşça yükselmesi öngörülüyor. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıkların 14 derece ve üzerine çıkması bekleniyor.

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Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı: Bahar havası kapıda!

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava durumu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusunda, yarın öğle saatlerinden itibaren Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlar, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edecek ve perşembe sabah saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı görülecek.

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı: Bahar havası kapıda!

Doğu Karadeniz bölgesinde, yarın sabah saatlerinde Ordu geneli, Tokat'ın kuzey ve doğusunda, öğleden sonra ise Giresun, Trabzon, Rize çevreleri, Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışlar, iç kesimlerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönüşecek.

Bu olumsuz hava koşullarına karşı sel, su baskını, buzlanma, don olayları ve tipi gibi durumlar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ulaşımda aksamalara yol açabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı: Bahar havası kapıda!