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güvenliğinden ilginç manzaralar

Giriş Tarihi: 22.11.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 11:48
Havalimanı güvenliğinden ilginç manzaralar

ABD'deki havalimanlarında terör saldırıları olasılığına karşı artırılan güvenlik önlemleri tartışma yaratmıştı.

Havalimanı güvenliğinden ilginç manzaralar

Amerikan Ulaştırma Otoritesi ülkede 68 havalimanında kullanılan ve yolcuları tamamen çıplak gösteren tarayıcıların yeterli olmadığına karar vererek güvenlik görevlilerine şüpheli gördükleri kişileri "elleyerek" arama yetkisi vermişti.

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Havalimanı güvenliğinden ilginç manzaralar

Yetki kapsamında görevlilerin yolcuların cinsel oranlarına ve göğüslerine dokunma serbestisi bulunuyordu.

Havalimanı güvenliğinden ilginç manzaralar

Görevlilerin bu yetkiyi haksız ve abartılı şekilde kullandığı iddiaları yolcuları ayağa kaldırdı.

Havalimanı güvenliğinden ilginç manzaralar

İşte yolcuları çıldırtan o manzaralar...

Havalimanı güvenliğinden ilginç manzaralar
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Havalimanı güvenliğinden ilginç manzaralar
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