Havalimanı güvenliğinden ilginç manzaralar

ABD'deki havalimanlarında terör saldırıları olasılığına karşı artırılan güvenlik önlemleri tartışma yaratmıştı. Amerikan Ulaştırma Otoritesi ülkede 68 havalimanında kullanılan ve yolcuları tamamen çıplak gösteren tarayıcıların yeterli olmadığına karar vererek havalimanı güvenlik görevlilerine şüpheli gördükleri kişileri 'elleyerek' arama yetkisi vermişti. Yetki kapsamında görevlilerin yolcuların cinsel oranlarına ve göğüslerine dokunma serbestisi bulunuyordu. Görevlilerin bu yetkiyi haksız ve abartılı şekilde kullandığı iddiaları yolcuları ayağa kaldırdı. İşte yolcuları çıldırtan o manzaralar...