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Havalimanına gelen yolcuları tek tek...O Türk dünyada gündem oldu!

Fotoğrafçı Mustafa Çankaya, 14 yıldır 'nda çalışıyor. Atatürk Havalimanı'ndaki insan çeşitliliğinden ve farklı kültürlerden ilham alan Çankaya, 100countries100faces (100yüz100ülke) projesiyle yabancı sitelerde haber oldu! Her gün dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce yüz gören Çankaya, 100countries100faces (100yüz100ülke) projesine başladı. Farklı yüzleri her gün görüyor olmanın bir fotoğrafçı için hazine olduğunu düşünen Çankaya, ilk karesinde modelin sadece yüzünü çekiyor. İkinci karesinde ise havalimanındaki hallerini yakalıyor.

Giriş Tarihi: 28.01.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 10:14
Havalimanına gelen yolcuları tek tek...O Türk dünyada gündem oldu!

İşte büyük ilgi gören o çalışmadan bazı kareler!

Havalimanına gelen yolcuları tek tek...O Türk dünyada gündem oldu!

Freya, İskoçya

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Havalimanına gelen yolcuları tek tek...O Türk dünyada gündem oldu!
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Havalimanına gelen yolcuları tek tek...O Türk dünyada gündem oldu!

Nicole, Ukrayna

Havalimanına gelen yolcuları tek tek...O Türk dünyada gündem oldu!
Havalimanına gelen yolcuları tek tek...O Türk dünyada gündem oldu!

Bash, Lübnan

Havalimanına gelen yolcuları tek tek...O Türk dünyada gündem oldu!
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