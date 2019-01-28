Havalimanına gelen yolcuları tek tek...O Türk dünyada gündem oldu!

Fotoğrafçı Mustafa Çankaya, 14 yıldır Atatürk Havalimanı'nda çalışıyor. Atatürk Havalimanı'ndaki insan çeşitliliğinden ve farklı kültürlerden ilham alan Çankaya, 100countries100faces (100yüz100ülke) projesiyle yabancı sitelerde haber oldu! Her gün dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce yüz gören Çankaya, 100countries100faces (100yüz100ülke) projesine başladı. Farklı yüzleri her gün görüyor olmanın bir fotoğrafçı için hazine olduğunu düşünen Çankaya, ilk karesinde modelin sadece yüzünü çekiyor. İkinci karesinde ise havalimanındaki hallerini yakalıyor.