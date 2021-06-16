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Haberler Yaşam Havuzda boğulmuştu! Acılı babası konuştu: Sırtında morluk ve mazgal izi vardı
Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 12:01

Havuzda boğulmuştu! Acılı babası konuştu: Sırtında morluk ve mazgal izi vardı

'da su parkında yüzdüğü 35 santimetrelik havuzda boğulan 'nın (10) babası Yusuf Karslı (41), oğlunun ölümüne su parkı işletmesinin ihmalinin neden olduğunu öne sürdü. Karslı, " Çocuğumun sırtında büyük bir morluk ve derisini kaldıran bir mazgal izi vardı. Orada bir güvenlik yok muydu? Bu işin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Havuzda boğulmuştu! Acılı babası konuştu: Sırtında morluk ve mazgal izi vardı

Olay, 11 Haziran'da öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir su parkında meydana geldi. Dilan-Yusuf Karslı çiftinin tek çocuğu olan , annesi ve kuzenleriyle su parkına gitti.

Havuzda boğulmuştu! Acılı babası konuştu: Sırtında morluk ve mazgal izi vardı

Dilan Karslı, havuz kenarında bulunan şezlongda otururken çocuklar ise havuzda eğlenmeye başladı. bir süre sonra 35 santimlik havuzdan çıkamadı.

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Havuzda boğulmuştu! Acılı babası konuştu: Sırtında morluk ve mazgal izi vardı

Deniz'in kuzenlerinden biri durumu anne Karslı'ya haber verdi. Havuza koşan Karslı, oğlunun suda hareketsiz yattığını görünce çığlık atarak yardım istedi.

Havuzda boğulmuştu! Acılı babası konuştu: Sırtında morluk ve mazgal izi vardı

Deniz'e ilk müdahaleyi, o sırada havuzda yüzen bir hemşire yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz, daha sonra Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Havuzda boğulmuştu! Acılı babası konuştu: Sırtında morluk ve mazgal izi vardı

Beynine oksijen gitmemesi nedeniyle hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Deniz, 12 Haziran sabahı yaşamını yitirdi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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