Havuzda boğulmuştu! Acılı babası konuştu: Sırtında morluk ve mazgal izi vardı

Adana'da su parkında yüzdüğü 35 santimetrelik havuzda boğulan Deniz Poyraz Karslı'nın (10) babası Yusuf Karslı (41), oğlunun ölümüne su parkı işletmesinin ihmalinin neden olduğunu öne sürdü. Karslı, " Çocuğumun sırtında büyük bir morluk ve derisini kaldıran bir mazgal izi vardı. Orada bir güvenlik yok muydu? Bu işin sonuna kadar arkasındayız" dedi.