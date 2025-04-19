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Haberler Yaşam Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Hayalimdeki Düğün filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:50

Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Hayalimdeki Düğün filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Orijinal adıyla Shotgun Wedding, Jennifer Lopez ve Josh Duhamel'i bir araya getiriyor. Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini alırken sinemaseverler televizyon ekranları başında. Aksiyon ve romantik komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Jason Moore oturuyor. Peki; Hayalimdeki Düğün filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hayalimdeki Düğün filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Hayalimdeki Düğün konusu ile Darcy ve Tom'un hikayesine odaklanıyor. Düğünde konuklardan birinin rehin alınmasıyla başlayan olaylar izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Film bu akşam ekranlarda. Peki, 2022 yapımı Hayalimdeki Düğün oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hayalimdeki Düğün filmi nerede ve ne zaman çekildi?

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir.

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Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hayalimdeki Düğün filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hayalimdeki Düğün filmi nerede ve ne zaman çekildi?

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN OYUNCULARI

Jennifer Lopez

Josh Duhamel

Lenny Krevitz

Jennifer Coolidge

Cheech Marin

Sonia Braga

Steve Coulter

D'Arcy Carden

Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hayalimdeki Düğün filmi nerede ve ne zaman çekildi?

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Boston ve Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi.