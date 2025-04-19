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Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Hayalimdeki Düğün filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
16:50
Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Hayalimdeki Düğün filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Orijinal adıyla Shotgun Wedding, Jennifer Lopez ve Josh Duhamel'i bir araya getiriyor. Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini alırken sinemaseverler televizyon ekranları başında. Aksiyon ve romantik komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Jason Moore oturuyor. Peki; Hayalimdeki Düğün filmi nerede ve ne zaman çekildi?