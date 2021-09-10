HaberlerYaşamHayallerini gerçeğe dönüştürdü! 1996 model otobüsün son halini görenler inanamadı
Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:15Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 10:17
Hayallerini gerçeğe dönüştürdü! 1996 model otobüsün son halini görenler inanamadı
Antalya'da yaşayan Mustafa Tansu Atıcı hayallerinin peşinden giderek satın altığı otobüsü zevkine göre tasarlayarak karavana çevirdi. 100 bin TL'ye aldığı otobüsü 1 milyon TL harcayarak lüks bir karavan olarak dizayn etti. Hayallerini gerçekleştiren Mustafa Tansu Atıcı ailesiyle beraber karavanıyla il il geziyor.