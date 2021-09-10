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Haberler Yaşam Hayallerini gerçeğe dönüştürdü! 1996 model otobüsün son halini görenler inanamadı
Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 10:17

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü! 1996 model otobüsün son halini görenler inanamadı

Antalya'da yaşayan Mustafa Tansu Atıcı hayallerinin peşinden giderek satın altığı otobüsü zevkine göre tasarlayarak karavana çevirdi. 100 bin TL'ye aldığı otobüsü 1 milyon TL harcayarak lüks bir karavan olarak dizayn etti. Hayallerini gerçekleştiren Mustafa Tansu Atıcı ailesiyle beraber karavanıyla il il geziyor.

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü! 1996 model otobüsün son halini görenler inanamadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki evli, bir çocuk babası Atıcı, tutkunu olduğu doğada seyahatlerini kolaylaştırmak için çekme karavan satın aldı.

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü! 1996 model otobüsün son halini görenler inanamadı

Ailesiyle karavan hayatını çok seven Atıcı, kendisine özgü bir araç yapmak için harekete geçti.

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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü! 1996 model otobüsün son halini görenler inanamadı

Atıcı, 100 bin liraya satın aldığı 1996 model otobüsü yanları açılabilir hale getirdi, 40 metrekare akıllı sistem kurdu, oturma odası, yatak odası, mutfak ve banyoyu da zevkine göre dizayn etti.

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü! 1996 model otobüsün son halini görenler inanamadı

"YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRAYA MAL OLDU"

Atıcı, karavan yapmayı çok istediğini, salgın döneminde bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü! 1996 model otobüsün son halini görenler inanamadı

"Mustan" adı verdiği karavanın bir yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını, karavana dönüştürmek istediği otobüsü aldıktan sonra atölye kiraladığını belirten Atıcı, tasarladığı karavanın çok konforlu olduğunu anlattı.

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