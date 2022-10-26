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Haberler Yaşam Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 14:13

Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede?

Show Tv ekranlarının yayın hayatının başlarında olan dizi Hayat Bugün çekildiği yer ve hastane ile gündeme geliyor. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan yeni dizinin konusu Hisarönü Hastanesi'nde bir grup sağlık çalışanının başıdan geçen olayları konu ediniyor. Bu kapsamda "Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede?" soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı yapım ilgi çekiyor. Peki, Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede? İşte detaylar.

Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede?

Hayat Bugün dizisi çekildiği hastaneyle merak konusu haline geliyor. Yapım konu olarak Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanması ve ardından yaşadığı olayları anlatmaktadır. Diziseverler "Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede?" sorularına bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Hayat Bugün dizisinin çekildiği yer ve detaylar.

Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede?

HAYAT BUGÜN DİZİ KONUSU

Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

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Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede?

HAYAT BUGÜN UYARLAMA MI?

Hayat Bugün dizisi, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olarak yayın hayatına başlıyor.

Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede?

HAYAT BUGÜN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide Hisarönü Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak geçen mekanın İstanbul Avrupa yakasında yer alan özel bir hastane olduğu iddia ediliyor.

Hastanenin eski İstanbul Ekol Hastanesi olduğu söylentiler arasında.

Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede?

HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU

Hayat Bugün dizisinin oyuncu kadrosunda; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir başrolde yer alırken; Mert Denizmen, Şerif Erol, Ayşe Lebriz Berkem, Olcay Yusufoğlu, Utku Ateş, Umay Anadolu Kaboğlu gibi isimler yer alıyor.

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