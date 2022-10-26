Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor? Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede?

Show Tv ekranlarının yayın hayatının başlarında olan dizi Hayat Bugün çekildiği yer ve hastane ile gündeme geliyor. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan yeni dizinin konusu Hisarönü Hastanesi'nde bir grup sağlık çalışanının başıdan geçen olayları konu ediniyor. Bu kapsamda "Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede?" soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı yapım ilgi çekiyor. Peki, Hayat Bugün nerede hangi hastanede çekiliyor, Hisarönü Hastanesi nerede? İşte detaylar.