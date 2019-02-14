Hayat kurtaran pratik bilgiler

Pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden ilginç çözümler... Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise sirkeli suda bekletmek deliklerinin temizlenmesine yardımcı olacaktır. Banyo yaparken aynaların buhar olmaması için, Aynayı tıraş köpüğü ile silmek aynayı net olarak görmemize yardımcı olur. Ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabah, ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır. Bant kullanarak ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağını birbirine yapıştırın. Bu bağlama işlemini ayak ağrınızın azalmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır.