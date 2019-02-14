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Hayat kurtaran pratik bilgiler

Giriş Tarihi: 14.02.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 21:25
Hayat kurtaran pratik bilgiler

Pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden ilginç çözümler...

Hayat kurtaran pratik bilgiler

Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise sirkeli suda bekletmek deliklerinin temizlenmesine yardımcı olacaktır.

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Hayat kurtaran pratik bilgiler

Banyo yaparken aynaların buhar olmaması için,

Hayat kurtaran pratik bilgiler

Aynayı tıraş köpüğü ile silmek aynayı net olarak görmemize yardımcı olur.

Hayat kurtaran pratik bilgiler
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Hayat kurtaran pratik bilgiler

Ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabah, ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır.

Hayat kurtaran pratik bilgiler

Bant kullanarak ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağını birbirine yapıştırın. Bu bağlama işlemini ayak ağrınızın azalmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

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