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Giriş Tarihi: 25.06.2018 22:29 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 22:48
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Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.

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Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.

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Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler

Zencefili soymak için kaşık kullanabilirsiniz.

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Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler

Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

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Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler

Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.

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Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler

Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kaynattığınız suya bir miktar sirke veya karbonat ekleyin.

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Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler

Patatesleri doğradıktan sonra soğuk suda bekletirseniz kahverengileşmesini önlersiniz.

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