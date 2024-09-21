Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat ölüm diyeti mi yaptı? Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu’ndan çarpıcı açıklama

"ÖLÜM DİYETLERİ YAPIYORMUŞ..."

Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş. Benim de bugün bir şarkım çıktı, onu paylaşmış. Kaç aydır konuşmuyorduk. Onu paylaşmış hatta DM'den bana komik bir şeyler yazmış.