Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:01

Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat ölüm diyeti mi yaptı? Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu’ndan çarpıcı açıklama

Metin Arolat'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğarken hastaneye giden sanatçı Demet Sağıroğlu, vefat eden arkadaşı Metin Arolat hakkında açıklamalarda bulundu. Arolat'ın uzun zamandır rejim yaptığına dikkat çeken Sağıroğlu, "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti" ifadelerine yer verdi.

Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat ölüm diyeti mi yaptı? Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu’ndan çarpıcı açıklama

Ünlü isimler acı haber ile yıkıldı! Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat henüz 52 yaşındayken hayata veda etti. İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Metin Arolat, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan şarkıcı Metin Arolat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevilen sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat ölüm diyeti mi yaptı? Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu’ndan çarpıcı açıklama

Ünlü sanatçının vefat haberini alan sanatçı dostu Demet Sağıroğlu hastaneye geldi. Demet Sağıroğlu hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat ölüm diyeti mi yaptı? Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu’ndan çarpıcı açıklama

"ÖLÜM DİYETLERİ YAPIYORMUŞ..."

Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş. Benim de bugün bir şarkım çıktı, onu paylaşmış. Kaç aydır konuşmuyorduk. Onu paylaşmış hatta DM'den bana komik bir şeyler yazmış.

Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat ölüm diyeti mi yaptı? Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu’ndan çarpıcı açıklama

Ailesi İzmir'deymiş. İstanbul'da ailesi yok. Birkaç sene önce annesini kaybetmişti. Onun da ağırlığı vardı üstünde. Menajeri ile güle oynaya gelmişler işe. Sahnede bir ara kötü olmuş. Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra arka tarafa gitmiş. Orada gömleğini çıkarmış. Sonrasında kolum uyuşuyor falan demiş.

Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat ölüm diyeti mi yaptı? Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu’ndan çarpıcı açıklama

Bakmışlar orada, sonra verin gömleğimi iyiyim ben, demiş. Çıkmış sahneye tekrar. Sonrasında sahnede tekrar yere yığılmış. Orada bir hemşire varmış. Hemşire onu yan yatırmış. Hemen ambulans çağırmışlar. Ambulans gelene kadar kalbi durmuş.

SON DAKİKA