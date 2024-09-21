Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
11:01
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat ölüm diyeti mi yaptı? Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu’ndan çarpıcı açıklama
Metin Arolat'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğarken hastaneye giden sanatçı Demet Sağıroğlu, vefat eden arkadaşı Metin Arolat hakkında açıklamalarda bulundu. Arolat'ın uzun zamandır rejim yaptığına dikkat çeken Sağıroğlu, "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti" ifadelerine yer verdi.