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Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 10:58

Hayatının tek şansını kullandı! Bedavadan sahibi oldu, üstüne yüklü miktarda para kazandı

spor otomobil üreticisi 'nin arabaları herkese hitap etmiyor ve fiyatları ise oldukça yüksek. Ekonomik olarak Lamborghini alabilecek durumu olmayan bazı insanlar ise hayaline kavuşmak için ilginç işlere girişiyor. Mesela sahibi olduğu arabayı Lamborghini'ye çevirebiliyor. Ancak eski bir aracı veya hurdayı, Lamborghini'ye veya 'ye dönüştürme işini kafanızdan atın. Çünkü bu seferki olay bambaşka. Çünkü elektrik mühendisi bir adam hem bedavadan Lamborghini sahibi oldu hem de aracı satıp, üstüne para kazandı. İşte bu ilginç hikayenin detayları...

Hayatının tek şansını kullandı! Bedavadan Lamborghini sahibi oldu, üstüne yüklü miktarda para kazandı

Elektrik mühendisi genç adam bir süreden beri ev sahibi olmak istiyordu. Müzayede yöntemiyle kendine bir ev aldı. Müzayede kuralları gereği daha önceden evin için görmeyen adam, satın alma işlemlerini tamamlayıp, eve gittiğinde ise oldukça şaşkına çeviren bir durumla karşılaştı. Genç adam satın aldığı evi görmeye gittiğinde ilk iş garajı açtı. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu sevinçten havalara uçurdu!

Hayatının tek şansını kullandı! Bedavadan Lamborghini sahibi oldu, üstüne yüklü miktarda para kazandı

Genç bir adam müzayede yöntemiyle kendine bir ev satın aldı.

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Hayatının tek şansını kullandı! Bedavadan Lamborghini sahibi oldu, üstüne yüklü miktarda para kazandı

Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.

Hayatının tek şansını kullandı! Bedavadan Lamborghini sahibi oldu, üstüne yüklü miktarda para kazandı

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Hayatının tek şansını kullandı! Bedavadan Lamborghini sahibi oldu, üstüne yüklü miktarda para kazandı

Evin yeni sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

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