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Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:53Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 10:58
Hayatının tek şansını kullandı! Bedavadan Lamborghini sahibi oldu, üstüne yüklü miktarda para kazandı
İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini'nin arabaları herkese hitap etmiyor ve fiyatları ise oldukça yüksek. Ekonomik olarak Lamborghini alabilecek durumu olmayan bazı insanlar ise hayaline kavuşmak için ilginç işlere girişiyor. Mesela sahibi olduğu arabayı Lamborghini'ye çevirebiliyor. Ancak eski bir aracı veya hurdayı, Lamborghini'ye veya Ferrari'ye dönüştürme işini kafanızdan atın. Çünkü bu seferki olay bambaşka. Çünkü elektrik mühendisi bir adam hem bedavadan Lamborghini sahibi oldu hem de aracı satıp, üstüne para kazandı. İşte bu ilginç hikayenin detayları...