Hayatının tek şansını kullandı! Bedavadan Lamborghini sahibi oldu, üstüne yüklü miktarda para kazandı

Elektrik mühendisi genç adam bir süreden beri ev sahibi olmak istiyordu. Müzayede yöntemiyle kendine bir ev aldı. Müzayede kuralları gereği daha önceden evin için görmeyen adam, satın alma işlemlerini tamamlayıp, eve gittiğinde ise oldukça şaşkına çeviren bir durumla karşılaştı. Genç adam satın aldığı evi görmeye gittiğinde ilk iş garajı açtı. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu sevinçten havalara uçurdu!