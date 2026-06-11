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HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 14:36
HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası
A Milli Futbol Takımı'nın heyecanla beklenen 2026 Dünya Kupası serüveni başlıyor. D Grubu'ndaki ilk sınav olan Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularının güncel yanıtları ve Bizim Çocuklar'ın turnuvadaki tüm milli maç takvimi netleşti. Kupa heyecanı şimdiden tüm Türkiye'yi sarmış durumda.