Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam HAYDİ FIRTINA! Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Monaca Trabzonspor maçı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 06.10.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 15:08

HAYDİ FIRTINA! Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Monaca Trabzonspor maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor, Fransa'nın güçlü ekiplerinden Monaco'ya bu akşam konuk olacak. Zorlu maçta, Trabzonspor'da Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca forma giyemeyecek. Futbolseverler, karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala, Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Monaca Trabzonspor maçı saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Monaco TS maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Monaco TS maçı Exxen ile canlı yayın izle ekranı

HAYDİ FIRTINA! Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Monaca Trabzonspor maçı saat kaçta?

Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Zorlu maçta temsilcimizde, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca gibi isimler sahada yer almayacak. Peki, Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Monaca Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte Monaco TS maçı Exxen ile canlı ekranı

MONACO TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA?

II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek.

Peki, Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda?

HAYDİ FIRTINA! Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Monaca Trabzonspor maçı saat kaçta?

MONACO TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Monaco - Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.50'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

MONACO: Nubel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Minamino, Fofana, Camara, Diatta, Golovin, Embolo, Ben Yedder

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAYDİ FIRTINA! Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Monaca Trabzonspor maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 144. MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 144. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 143 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 55 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 182 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 198 gol gördü.

HAYDİ FIRTINA! Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Monaca Trabzonspor maçı saat kaçta?

UEFA'DA 90. MAÇ

Trabzonspor, Monaco takımı ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 89 maçın 34'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 müsabakada berabere kalan Karadeniz ekibi, 33 karşılaşmada ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 120 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 123 gol gördü.

SON DAKİKA