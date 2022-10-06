Haberler Yaşam HAYDİ FIRTINA! Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Monaca Trabzonspor maçı saat kaçta?

Giriş Tarihi: 06.10.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 15:08

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor, Fransa'nın güçlü ekiplerinden Monaco'ya bu akşam konuk olacak. Zorlu maçta, Trabzonspor'da Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca forma giyemeyecek. Futbolseverler, karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala, Monaco Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Monaca Trabzonspor maçı saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Monaco TS maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Monaco TS maçı Exxen ile canlı yayın izle ekranı