Haberler Yaşam HAYDİ TRABZON! Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Monaco maçı yayın kanalı - saati

Giriş Tarihi: 13.10.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 11:21

HAYDİ TRABZON! Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Monaco maçı yayın kanalı - saati

UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. Maçına çıkacak olan borda mavili ekip Fransa temsilcisini kendi sahasında ağırlayacak. Grupta 3 maçta 2 mağlubiley ve 1 galibiyet alan temsilcimiz bugün de sahaya galibiyet için çıkacak. Bu kapsamda ise "Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Futbolseverler bu kapsamda geri sayıma başladı. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Peki, Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.