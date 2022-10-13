Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam HAYDİ TRABZON! Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Monaco maçı yayın kanalı - saati
Giriş Tarihi: 13.10.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 11:21

HAYDİ TRABZON! Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Monaco maçı yayın kanalı - saati

UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. Maçına çıkacak olan borda mavili ekip Fransa temsilcisini kendi sahasında ağırlayacak. Grupta 3 maçta 2 mağlubiley ve 1 galibiyet alan temsilcimiz bugün de sahaya galibiyet için çıkacak. Bu kapsamda ise "Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Futbolseverler bu kapsamda geri sayıma başladı. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Peki, Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

HAYDİ TRABZON! Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Monaco maçı yayın kanalı - saati

Trabzonspor Monaco maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden bordo mavililer bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelmeyi amaçlıyor. Öte yandan "Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Trabzonspor Monaco maçı yayın kanalı ve saati gibi tüm detaylar.

HAYDİ TRABZON! Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Monaco maçı yayın kanalı - saati

TRABZONSPOR MONACO'YU KONUK EDECEK

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında bugün Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAYDİ TRABZON! Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Monaco maçı yayın kanalı - saati

Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

HAYDİ TRABZON! Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Monaco maçı yayın kanalı - saati

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

SON DAKİKA