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Haberler Galeri HAYIRLI CUMALAR! En güzel, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 23 Ekim 2020! Anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajları

! En güzel, kısa ve resimli ile sözleri 23 Ekim 2020! Anlamlı, uzun ve

... İslâm alemi, bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu erişebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Mübarek olan bu günü sevdiklerine de yaşatmak isteyen vatandaşlar, kısa, yeni, en güzel resimli sözleri görselleri için araştırmalara başladı. En güzel, resimli cuma mesajı ve sözleri her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de! Haberimizden kısa, farklı, uzun, yeni ve ve sözleri görsellerini görüntüleyebilir; dualı ve ayetli resimleri de indirebilirsiniz. İşte, 23 Ekim 2020 özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:16 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 10:16
HAYIRLI CUMALAR! En güzel, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 23 Ekim 2020! Anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajları

İslam âlemi olarak mübarek bir Cuma gününe daha gelebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya platformlarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajı göndererek onlarla da bu duyguyu paylaşmak istiyor. Bu doğrultuda, günün ilk saatlerinden itibaren mesajı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli ile sözleri arayanlar için en doğru adres yine sabah.com.tr!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 23 EKİM 2020: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

HAYIRLI CUMALAR! En güzel, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 23 Ekim 2020! Anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajları

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

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HAYIRLI CUMALAR! En güzel, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 23 Ekim 2020! Anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajları

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

HAYIRLI CUMALAR! En güzel, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 23 Ekim 2020! Anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajları

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

HAYIRLI CUMALAR! En güzel, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 23 Ekim 2020! Anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajları

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

HAYIRLI CUMALAR! En güzel, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 23 Ekim 2020! Anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajları

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

HAYIRLI CUMALAR! En güzel, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 23 Ekim 2020! Anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajları

Ülkece yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtar yarabbim! Hayırlı Cumalar

İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Cuma gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...

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