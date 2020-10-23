Hayırlı Cumalar... En güzel, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 23 Ekim 2020! Anlamlı, uzun ve resimli Cuma mesajları seçenekleri

İslam âlemi olarak mübarek bir Cuma gününe daha gelebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya platformlarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajı göndererek onlarla da bu duyguyu paylaşmak istiyor. Bu doğrultuda, günün ilk saatlerinden itibaren Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar için en doğru adres yine sabah.com.tr!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 23 EKİM 2020: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.