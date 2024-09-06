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Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 07:37

Yeni Cuma mesajları seçenekleri 6 Eylül 2024: En güzel, kısa, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları ve sözleri gündemde. Sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar Hayırlı Cumalar mesaj seçenekleri araştırıyor. Yediden yetmişe herkesin birlik ve beraberlik içinde olduğu Cuma günü, en faziletli günlerin başında gelirken, İslam alemi bu özel günde camilerin yolunu tuttu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar Cuma namazında saf tutacak. İşte, En güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları ve sözleri...

Yeni Cuma mesajları seçenekleri 6 Eylül 2024: En güzel, kısa, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları ve sözleri

2024 Eylül ayının ilk cuma gününde, Cuma mesajları araştırması hız kazandı. Bu özel günde vatandaşlar sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralar üzerinden En güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları ve sözleri paylaşımında bulunuyor. İşte, bu güne özel Cuma mesajları!

Yeni Cuma mesajları seçenekleri 6 Eylül 2024: En güzel, kısa, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

  • Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun.
  • Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.
  • Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.
  • Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...
  • Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah
  • Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
  • Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.
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Yeni Cuma mesajları seçenekleri 6 Eylül 2024: En güzel, kısa, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları ve sözleri
  • Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
  • Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
  • Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.
  • Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.
  • Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.
  • Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.
Yeni Cuma mesajları seçenekleri 6 Eylül 2024: En güzel, kısa, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları ve sözleri
  • Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)
  • Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun
  • Allah Cumanızı huzur, mutluluk ve sonsuz bereketlerle bereketlesin. Size ve ailenize Cuma'nız Mübarek olsun!
Yeni Cuma mesajları seçenekleri 6 Eylül 2024: En güzel, kısa, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları ve sözleri
  • Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!
  • Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma'nız Mübarek olsun.
  • Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar.

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