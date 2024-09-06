Giriş Tarihi: 06.09.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
07:37
Yeni Cuma mesajları seçenekleri 6 Eylül 2024: En güzel, kısa, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları ve sözleri
Cuma mesajları ve sözleri gündemde. Sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar Hayırlı Cumalar mesaj seçenekleri araştırıyor. Yediden yetmişe herkesin birlik ve beraberlik içinde olduğu Cuma günü, en faziletli günlerin başında gelirken, İslam alemi bu özel günde camilerin yolunu tuttu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar Cuma namazında saf tutacak. İşte, En güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları ve sözleri...