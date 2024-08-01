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Giriş Tarihi: 01.08.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:20

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 1 Ağustos dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri...

Müslümanlar için büyük önem arz eden Cuma Günü geldi. Cuma gününün İslam aleminin haftalık bayramı olan bugüne kavuşmanın sevinciyle birlikte Müslümanlar sevdikleriyle paylaşmak adına Cuma Mesajları araştırmasına başladılar. Din kardeşlerine 'Hayırlı Cumalar' dileklerini iletmek isteyenler için için hadisli, ayetli ve dualı cuma mesajlarını derledik. İşte 1 Ağustos özel kısa, uzun, özel, resimli, dualı, hadisli Cuma mesajları ve Cuma sözleri

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 1 Ağustos dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri...

Cuma gününde Müslümanlar birbirlerinin bu mübarek gününü kutlamak adına mesajlar göndermeye başladı.Cuma gününün maneviyatını, huzurunu, faziletini birbirleriyle paylaşmak isteyenler için en anlamlı, özel, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 1 Ağustos dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri...

1 AĞUSTOS YENİ CUMA MESAJLARI

1. "Cuma günü müminler için bir bayramdır." (Müslim, Cuma, 2). Hayırlı Cumalar!

2. "Cuma günü, içinde bir an vardır ki, müslüman o anda Allah'tan hayırlı bir şey isterse, Allah onu verir." (Buhari, Cuma, 15). Cumanız mübarek olsun!

3. "Cuma günü, Kuran'ın en güzel ayetleri o gündür." (Buhari, Cum'a, 3). Allah, Cumanızı kabul etsin.

4. "Her Cuma günü, Allah'ın rahmetiyle dolu bir gündür." (Tirmizi, Cuma, 8). Cumanız mübarek olsun.

5. "Kim Cuma günü abdest alır ve güzel bir şekilde Cuma namazını kılarsa, o günün kalan saatleri Allah'ın rahmetindedir." (Ebu Davud, Salat, 92). Hayırlı Cumalar!

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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 1 Ağustos dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri...

6. *"Cuma günü yapılan dualar kabul edilir." (Ebu Davud, Salat, 92). Allah dualarınızı kabul etsin.*

7. *"Cuma günü yapılan dua kabul edilir, O'nun vaktini değerlendirin." (Müslim, Cuma, 5). Cumanız mübarek olsun.*

8. *"Cuma günü dualarınızda iyiliklerinizi ve sevdiklerinizi unutmayın." (Buhari, Cum'a, 2). Hayırlı Cumalar!*

9. *"Cuma günü, dualarınızı ve tövbelerinizi Allah'a sunun." (Müslim, Cuma, 4). Allah kabul etsin.*

10. *"Cuma günü yapılan dualar, haftanın diğer günlerine göre daha makbul ve tesirlidir." (Buhari, Cum'a, 6). Cumanız mübarek olsun.*

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 1 Ağustos dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri...

11. *"Cuma günü okunan sureler, günün bereketini artırır." (Tirmizi, Cuma, 5). Hayırlı Cumalar!*

12. *"Cuma günü yapılan ibadetlerin sevabı büyüktür." (Ebu Davud, Salat, 95). Allah'ın rahmeti üzerinizde olsun.*

13. *"Cuma namazı, müminlerin haftalık toplantısıdır." (Buhari, Cuma, 11). Cumanız mübarek olsun.*

14. *"Cuma günü Allah'ın huzurunda olmanın huzurunu yaşayın." (Müslim, Cuma, 3). Hayırlı Cumalar!*

15. *"Cuma günü yapılan dua, Allah'ın özel rahmetine erişir." (Tirmizi, Cuma, 7). Cumanız mübarek olsun.*

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 1 Ağustos dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri...

16. *"Cuma günü, Kuran'ın en güzel ayetleri okunur ve dua edilir." (Buhari, Cum'a, 4). Allah dualarınızı kabul etsin.*

17. *"Cuma günü yapılan hayırların sevabı katlanır." (Müslim, Cuma, 6). Hayırlı Cumalar!*

18. *"Cuma günü yapılan namaz ve dualar, haftalık manevi temizliğinizdir." (Ebu Davud, Salat, 94). Cumanız mübarek olsun.*

19. *"Cuma günü Allah'ın rahmetiyle dolu bir gündür." (Buhari, Cum'a, 12). Allah rahmetini üzerinizden eksik etmesin.*

20. *"Cuma günü yapılan iyilikler, haftalık manevi kazançtır." (Müslim, Cuma, 7). Cumanız mübarek olsun.*

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