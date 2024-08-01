HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 1 Ağustos dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri...

1 AĞUSTOS YENİ CUMA MESAJLARI

1. "Cuma günü müminler için bir bayramdır." (Müslim, Cuma, 2). Hayırlı Cumalar!

2. "Cuma günü, içinde bir an vardır ki, müslüman o anda Allah'tan hayırlı bir şey isterse, Allah onu verir." (Buhari, Cuma, 15). Cumanız mübarek olsun!

3. "Cuma günü, Kuran'ın en güzel ayetleri o gündür." (Buhari, Cum'a, 3). Allah, Cumanızı kabul etsin.

4. "Her Cuma günü, Allah'ın rahmetiyle dolu bir gündür." (Tirmizi, Cuma, 8). Cumanız mübarek olsun.

5. "Kim Cuma günü abdest alır ve güzel bir şekilde Cuma namazını kılarsa, o günün kalan saatleri Allah'ın rahmetindedir." (Ebu Davud, Salat, 92). Hayırlı Cumalar!