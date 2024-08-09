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Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:41

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 9 Ağustos dualı, hadisli, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri...

Hayırlı Cumalar mesajları Mübarek Cuma gününde Müslümanlar tarafından araştırılmaya başladı. İslam aleminin bayramı sayılan bugünde uzaktaki eş, dost, akrabayla bugüne kavuşmanın sevincini yaşamak isteyen Müslümanlar Cuma mesajlarını göndermeye başladı. Din kardeşlerine 'Hayırlı Cumalar' dilemek isteyenler için hadisli, ayetli ve dualı cuma mesajlarını derledik. İşte 9 Ağustos farklı, yeni, anlamlı, uzun, kısa, resimli, hadisli Cuma Mesajları ve Cuma sözleri

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 9 Ağustos dualı, hadisli, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri...

İslam ailemi için özel bir öneme sahip olan Cuma gününde kılınacak olan namaz öncesi sevdikleriyle bugünün maneviyatını paylaşmak isteyenler tarafından Cuma mesajları araştırmasına başlandı. İşte Cuma gününe özel hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajı seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajları

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 9 Ağustos dualı, hadisli, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri...

9 AĞUSTOS HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
1. "Cuma günü müminler için bir bayramdır." (Müslim, Cuma, 2). Hayırlı Cumalar!

2. "Cuma günü, içinde bir an vardır ki, müslüman o anda Allah'tan hayırlı bir şey isterse, Allah onu verir." (Buhari, Cuma, 15). Cumanız mübarek olsun!

3. "Cuma günü, Kuran'ın en güzel ayetleri o gündür." (Buhari, Cum'a, 3). Allah, Cumanızı kabul etsin.

4. "Her Cuma günü, Allah'ın rahmetiyle dolu bir gündür." (Tirmizi, Cuma, 8). Cumanız mübarek olsun.

5. "Kim Cuma günü abdest alır ve güzel bir şekilde Cuma namazını kılarsa, o günün kalan saatleri Allah'ın rahmetindedir." (Ebu Davud, Salat, 92). Hayırlı Cumalar!

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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 9 Ağustos dualı, hadisli, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri...

6. *"Cuma günü yapılan dualar kabul edilir." (Ebu Davud, Salat, 92). Allah dualarınızı kabul etsin.*

7. *"Cuma günü yapılan dua kabul edilir, O'nun vaktini değerlendirin." (Müslim, Cuma, 5). Cumanız mübarek olsun.*

8. *"Cuma günü dualarınızda iyiliklerinizi ve sevdiklerinizi unutmayın." (Buhari, Cum'a, 2). Hayırlı Cumalar!*

9. *"Cuma günü, dualarınızı ve tövbelerinizi Allah'a sunun." (Müslim, Cuma, 4). Allah kabul etsin.*

10. *"Cuma günü yapılan dualar, haftanın diğer günlerine göre daha makbul ve tesirlidir." (Buhari, Cum'a, 6). Cumanız mübarek olsun.*

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 9 Ağustos dualı, hadisli, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri...

11."Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen"sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalarr Dua ie…
12.Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
13.Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur"an-ı Kerim"i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 || 9 Ağustos dualı, hadisli, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri...

FARKLI CUMA MESAJLARI
1. *Cumanız mübarek olsun! Allah dualarınızı kabul etsin ve gününüzü huzurla doldursun.*

2. *Hayırlı Cumalar! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.*

3. *Cuma günü, kalplerimizin huzur bulduğu ve dualarımızın kabul olduğu özel bir gündür.*

4. *Cumanız mübarek olsun! Allah size sağlık, huzur ve mutluluk versin.*

5. *Cuma günü, Rabbimize yakınlaşma ve günahlarımızdan arınma fırsatıdır. Dualarınız kabul olsun.*

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