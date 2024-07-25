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Haberler Yaşam HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 RESİMLİ | Dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekleriyle Cuma mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 25.07.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:51

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 RESİMLİ | Dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekleriyle Cuma mesajları ve sözleri!

Cuma mesajları ve sözleri gündemde. Müslüman alemi için büyük önem arz eden Cuma gününde Whatsapp, facebook, instagram ve birçok sosyal mecrada Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Müslümanların sevdikleriyle bağ kurduğu bu anlamlı ve önemli günde Cuma mesajları büyük önem arz ediyor. İşte, Dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekleriyle Cuma mesajları ve sözleri!

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 RESİMLİ | Dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekleriyle Cuma mesajları ve sözleri!

Cuma mesajları 2024 resimli sözleri ile yakından takip ediliyor. Dini değerleri hatırlatan ve hoş sohbetlere vesile olan bu özel ve anlamlı gün Müslüman elemi için oldukça kıymetli. Bu noktada sevdiklerine bu özel günde Cuma Mesajı yollamak isteyenler Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini araştırıyor. İşte, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekleriyle Cuma mesajları ve sözleri!

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 RESİMLİ | Dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekleriyle Cuma mesajları ve sözleri!

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

26 Nisan 2024 Cuma mesajları derlendi. Bu galeri ile Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları yapabilirsiniz.

İşte, Resimli Hayırlı Cumalar mesajları:

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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 RESİMLİ | Dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekleriyle Cuma mesajları ve sözleri!

Cuma Mesajları 1: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Cuma Mesajları 2: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 3: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 RESİMLİ | Dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekleriyle Cuma mesajları ve sözleri!

Cuma Mesajları 4: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 5: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 6: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2024 RESİMLİ | Dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekleriyle Cuma mesajları ve sözleri!

Cuma Mesajları 7: Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 8: Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 9: Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma Mesajları 10: Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

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