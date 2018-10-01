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Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!

Giriş Tarihi: 01.10.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 15:15
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Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!
Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!

Doğanın vahşi yüzü bu karelerle gözler önüne serildi!

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Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!
Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!

Profesyonel su altı fotoğrafçısı Franco Banfi, Karayip Denizi'ndeki bir grup ispermeçet balinasını takip ederek eşi benzeri görülmemiş fotoğraflar çekti.

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Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!
Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!

Dünya genelindeki tüm okyanuslarda yaygın olan İspermeçet balinaları, Karayip Denizi'nde su altı fotoğrafçısı Franco Banfi'nin objektiflerine takıldı.

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Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!
Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!

Devasa canlıları uyurken fotoğraflayan Banfi, ilginç görüntülere imza attı.

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Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!
Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!

Balinalar yüzerlerken birden hareketsiz kaldılar ve aynı anda uykuya daldılar.

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Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!
Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!

Beyinlerinin bir yarısı uyku haline geçen diğer yarısı ile bilinç halinde kalan balinalar 6-25 dakika arasında uykuya daldı.

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Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!
Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!

En çok dikkat çeken ve bu anları eşsiz kılan ise İspermeçet balinalarının yüzeye dik pozisyonda uyumaları oldu.

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