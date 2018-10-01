Hayvanlar dünyasından nadir görüntüler!

Doğanın vahşi yüzü bu karelerle gözler önüne serildi! Profesyonel su altı fotoğrafçısı Franco Banfi, Karayip Denizi'ndeki bir grup ispermeçet balinasını takip ederek eşi benzeri görülmemiş fotoğraflar çekti. Dünya genelindeki tüm okyanuslarda yaygın olan İspermeçet balinaları, Karayip Denizi'nde su altı fotoğrafçısı Franco Banfi'nin objektiflerine takıldı. Devasa canlıları uyurken fotoğraflayan Banfi, ilginç görüntülere imza attı. Balinalar yüzerlerken birden hareketsiz kaldılar ve aynı anda uykuya daldılar. Beyinlerinin bir yarısı uyku haline geçen diğer yarısı ile bilinç halinde kalan balinalar 6-25 dakika arasında uykuya daldı. En çok dikkat çeken ve bu anları eşsiz kılan ise İspermeçet balinalarının yüzeye dik pozisyonda uyumaları oldu.