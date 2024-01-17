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Haberler Yaşam Hazır mısın Türkiye? Uzay yolculuğu için geri sayım başladı! Uzay hatıra bileti yayımlandı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 17:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 17:18

Hazır mısın Türkiye? Uzay yolculuğu için geri sayım başladı! Uzay hatıra bileti yayımlandı!

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Milyonlar, 01.11'de gerçekleşecek fırlatma için nefesini tutup geri sayıma başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti de Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) internet sitesinde yayımlandı.

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Hazır mısın Türkiye? Uzay yolculuğu için geri sayım başladı! Uzay hatıra bileti yayımlandı!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak. Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı.

Hazır mısın Türkiye? Uzay yolculuğu için geri sayım başladı! Uzay hatıra bileti yayımlandı!

Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet sitesinde yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek" denildi.

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Hazır mısın Türkiye? Uzay yolculuğu için geri sayım başladı! Uzay hatıra bileti yayımlandı!

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde; 'Gurur Duy Türkiye' hastagi ve 'Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu'nun gururunu paylaşıyorum.' ifadeleri yer aldı.

Hazır mısın Türkiye? Uzay yolculuğu için geri sayım başladı! Uzay hatıra bileti yayımlandı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından 'uzay hatırası' notuyla paylaştı. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

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Hazır mısın Türkiye? Uzay yolculuğu için geri sayım başladı! Uzay hatıra bileti yayımlandı!

Öte yandan Alper Gezeravcı'nın ailesi de fırlatma öncesi ABD'ye gitti. Alper Gezeravcı'nın babası Ali Gezeravcı, Cumhuriyet'in 100. yılında oğullarının astronot olarak bu görevi üstlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

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