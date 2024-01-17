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Hazır mısın Türkiye? Uzay yolculuğu için geri sayım başladı! Uzay hatıra bileti yayımlandı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
17:18
Hazır mısın Türkiye? Uzay yolculuğu için geri sayım başladı! Uzay hatıra bileti yayımlandı!
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Milyonlar, 01.11'de gerçekleşecek fırlatma için nefesini tutup geri sayıma başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti de Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) internet sitesinde yayımlandı.