Hazır mısın Türkiye? Uzay yolculuğu için geri sayım başladı! Uzay hatıra bileti yayımlandı!

Öte yandan Alper Gezeravcı'nın ailesi de fırlatma öncesi ABD'ye gitti. Alper Gezeravcı'nın babası Ali Gezeravcı, Cumhuriyet'in 100. yılında oğullarının astronot olarak bu görevi üstlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.