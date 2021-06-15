Son dönemde birçok şirket halka arz başvurularını SPK'ya iletiyor. Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co halka arz süreçleri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanan şirketler bilindiği üzere ilk olarak talep toplama işlemini belirledikleri tarihlerde gerçekleştiriyor. Hal böyleyken; Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek, borsada işlem görecek? soruları son günlerde yanıt aramaya başladı.

Yatırımlarını bu yönde yapmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co halka arz tarihleri ve tüm detaylar…