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Haberler Yaşam Haziran'da halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu! YEO Teknoloji, Selva Gıda, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek?
Giriş Tarihi: 15.06.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 17:17

Haziran'da halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu! , , , , UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek?

Halka arz olacak şirketler, son dönemde milyonlarca yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirketlerden konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken öte yandan ", , , , UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. SPK tarafından arzı onaylanan şirketler belirlenen tarihlerde talep toplama sürecini gerçekleştiriyor ve 'da işlem görmeye başlıyor. İşte Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co halka arz tarihleri, hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar…

Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek? Halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

Son dönemde birçok şirket halka arz başvurularını SPK'ya iletiyor. , , , , UNLU&Co halka arz süreçleri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 'da (BİST) işlem görmeye hazırlanan şirketler bilindiği üzere ilk olarak talep toplama işlemini belirledikleri tarihlerde gerçekleştiriyor. Hal böyleyken; Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek, borsada işlem görecek? soruları son günlerde yanıt aramaya başladı.

Yatırımlarını bu yönde yapmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co halka arz tarihleri ve tüm detaylar…

Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek? Halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

Halka arz başvurusuyla ilgili o tarihte İttifak Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 1988 yılında un üretimi ile faaliyetlerine başlamış, ilerleyen yıllarda irmik ve makarna üretimine de başlayarak 5 kıtada 90' ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Şirket 34 bin 561 metrekare alan üzerinde 16 bin 382 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim faaliyetlerini yürütüyor.

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Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek? Halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi A.Ş.'nin 3,06 TL satış fiyatı ile 13 milyon adet hissesinin satışını onayladı.

Halka arz ile şirketin sermayesi 65 milyon TL'den 78 milyon TL'ye çıkacak.

Şirket, 5 Mayıs tarihinde halka arz için başvurusunu gerçekleştirmişti.

Selva Gıda'nın halka arzının ne zaman başlayacağına ilişkin detay verilmedi. Tarih bilgisi geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek? Halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

%25 – %35 arası ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi, %5 – %10 arası ile ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için kullanılması, %15 – %25 arası ile kapasite artışı ve yeni yatırımlar, %5 – %10 arası ile yeni ürün ve AR-GE faaliyetlerinin finansmanı, %15 – %25 arası ile yenilenebilir enerji proje lisanlarının geliştirilmesi ve bu alandaki yatırımların finansmanı, %15 – %25 arasını ise girişim sermayesi olarak kullanılması için halka arz olacağını duyuran 'nin halka arzının, 2021'in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca sabit fiyatla talep toplanması planlanmaktadır. Yöntem olarak herkese eşit dağıtım kullanılması bekleniyor. Kaynak: YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji halka arz tarihi

Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek? Halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

İzahname SPK tarafından onaylandı. Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle sunulacağı bilgisi yer aldı. Kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemi ile arz edileceği açıklandı.

,'un onayıyla , 10 Haziran 2021'den beri işlem görüyor.

Başkentgaz'ın borsada işlem göreceği kodun "BASGZ" olduğu açıklanmıştı.

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