Şehirler arası seyahat yasağı, tam kapanma sürecinde kesintisiz uygulanırken, kademeli normalleşme döneminde yalnızca sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde uygulanıyordu. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması, yasakların akıbetini merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine toplantısında masadaki gündemlerin arasında şehirler arası seyahat yasağı da bulunuyor. Son bilgilere göre, şehirler arası yasak kalkacak mı, devam edecek mi? İşte, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar...