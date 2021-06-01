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Haberler Yaşam Haziran'da şehirler arası yasak kalktı mı, devam ediyor mu? 2021 Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve hafta sonu uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 18:48 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 11:40

Haziran'da şehirler arası yasak kalktı mı, devam ediyor mu? var mı ve hafta sonu uzatıldı mı?

, tam kapanma sürecinde kesintisiz uygulanırken, kademeli normalleşme döneminde yalnızca sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde uygulanıyordu. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklaması, yasakların akıbetini merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine toplantısında masadaki gündemlerin arasında şehirler arası seyahat yasağı da bulunuyor. Son bilgilere göre, şehirler arası yasak kalkacak mı, devam edecek mi? İşte, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar...

Haziran'da şehirler arası yasak kalktı mı, devam ediyor mu? 2021 Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve hafta sonu uzatıldı mı?

Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde, normalleşme süreci, sonrası dönem, yasaklar ve işletmeleri faaliyetleri yer alıyor. En çok merak edilen konular arasında, da yer alıyor. Buna göre, 1 Haziran itibarıyla şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, var mı? Aşağıda, şehirler arası özel araç ile seyahat yasağı hakkında paylaşılan son bilgiler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı kararları ile ilgili yapacağı açıklamaya, konu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Haziran'da şehirler arası yasak kalktı mı, devam ediyor mu? 2021 Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve hafta sonu uzatıldı mı?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla şehirlerarası seyahat yapılabilecek.

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Haziran'da şehirler arası yasak kalktı mı, devam ediyor mu? 2021 Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve hafta sonu uzatıldı mı?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YAPILABİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.

Haziran'da şehirler arası yasak kalktı mı, devam ediyor mu? 2021 Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve hafta sonu uzatıldı mı?

ŞEHİRLER ARASI YASAK KALKACAK MI?

31 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında sehirler arası seyahat yasağı da bulunuyor.

Kısıtlamanın kalkıp kalkmayacağı Kabine Toplantısı ile belli olacak. Yeni bir gelişme olduğunda haberimizden okuyabilirsiniz.

Haziran'da şehirler arası yasak kalktı mı, devam ediyor mu? 2021 Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve hafta sonu uzatıldı mı?

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA BEKLENİYOR: A HABER CANLI YAYINI

'ın az sonra kameralar karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararları hakkında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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