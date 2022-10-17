Hedef uçak ’Şimşek’e yeni görev! Çalışmalar başladı

"SAHTE UÇAK" GÖREVİ

Bu uçağın bir görevinin de 'sahte uçak' olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kütüphanenizde sizi takip eden radarla ilgili yeterli bilgi varsa, siz o radara yansıyan sinyallerin bir F-16'dan ya da bir F-5'ten ya da başka bir uçaktan yansımış gibi sinyali manipüle edip geri gönderiyorsunuz, o radar da sizi başka bir uçak olarak görüyor. Bu şekilde sahte uçaklarla beraber hedef şaşırtmış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.