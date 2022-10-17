Hedef uçak ’Şimşek’e yeni görev! Çalışmalar başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından 'hedef uçak' olarak kullanılmak üzere geliştirilen 'Şimşek'in süpersonik uçuşu için çalışma başlatıldı. 'Şimşek'in şu anda sübsonik (ses hızının altında) olarak uçtuğunu söyleyen TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, "Ama 6 ay içinde 0,8-0,9 mach hızında uçan bir yeni hedef uçağımız olacak. Uzun zamandır süpersonik hız için çalışıyoruz; ama orada motorlarla ilgili bir sorunumuz oldu. Motorla ilgili sorunumuzu çözdüğümüz zaman süpersonik hızları da deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.