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Haberler Yaşam Hem darbetti hem şikayetçi oldu! Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'a dehşeti yaşatmıştı: Savunması pes dedirtti...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 18:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 19:10

Hem darbetti hem şikayetçi oldu! Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'a dehşeti yaşatmıştı: Savunması pes dedirtti...

Piiz adlı müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, geçtiğimiz günlerde Ankara'da yumruklu saldırıya uğramıştı. Dudarık'a saldıran şüpheli Bilge Kaan K. tutuklanırken darbettiği müzisyenden şikayetçi oldu. Saldırgan Bilge Kaan. K, ifadesinde ise pes dedirten sözler sarf etti...

Hem darbetti hem şikayetçi oldu! Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık’a dehşeti yaşatmıştı: Savunması pes dedirtti...

Ankara'da yaşanan yumruklu dehşette bir son dakika gelişmesi yaşandı. Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'a yumruklu saldırıda bulunan ve müzisyeni hastanelik eden şüpheli Bilge Kaan K.'nın ifadesine ulaşıldı.

Hem darbetti hem şikayetçi oldu! Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık’a dehşeti yaşatmıştı: Savunması pes dedirtti...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Bilge Kaan K'nin emniyet ve sorgu hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı.

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Hem darbetti hem şikayetçi oldu! Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık’a dehşeti yaşatmıştı: Savunması pes dedirtti...

Arkadaşı Erdinç Ö, Dilara Ü. ve Ayşegül A. ile 15 Aralık'ta Tunus Caddesi'ndeki eğlence yerine gittiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç Ö'nün ayağına basıldığını ifade etti.

Hem darbetti hem şikayetçi oldu! Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık’a dehşeti yaşatmıştı: Savunması pes dedirtti...

TEHDİT VE HAKARETLERE MARUZ KALMIŞ

Bunun üzerine müştekilerle aralarında arbede olduğunu savunan şüpheli, akabinde müşteki Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını öne sürdü.

Hem darbetti hem şikayetçi oldu! Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık’a dehşeti yaşatmıştı: Savunması pes dedirtti...

Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia eden şüpheli, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada şahıslar bana, 'Erkeksen dışarı gel lan' şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hakim olamadım ve Oğuzhan'a yumruk savurdum.

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