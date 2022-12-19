Hem darbetti hem şikayetçi oldu! Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık’a dehşeti yaşatmıştı: Savunması pes dedirtti...

Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia eden şüpheli, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada şahıslar bana, 'Erkeksen dışarı gel lan' şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hakim olamadım ve Oğuzhan'a yumruk savurdum.