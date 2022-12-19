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Hem darbetti hem şikayetçi oldu! Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'a dehşeti yaşatmıştı: Savunması pes dedirtti...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 18:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
19:10
Hem darbetti hem şikayetçi oldu! Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'a dehşeti yaşatmıştı: Savunması pes dedirtti...
Piiz adlı müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, geçtiğimiz günlerde Ankara'da yumruklu saldırıya uğramıştı. Dudarık'a saldıran şüpheli Bilge Kaan K. tutuklanırken darbettiği müzisyenden şikayetçi oldu. Saldırgan Bilge Kaan. K, ifadesinde ise pes dedirten sözler sarf etti...