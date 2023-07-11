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Hem hırsız hem sapık: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:51
Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
11:02
Hem hırsız hem sapık: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!
İstanbul'da iğrenç bir olay yaşandı. Sapık hırsız, ipte asılı olan kadın iç çamaşırlarını çaldı. Bina sakini "Bu normal bir hırsızlık değil, bu şahsın sapık olduğunu düşünüyorum. Normal olmadığı gibi daha tehlikeli şeyler doğurabilir" ifadelerini kullandı. O anlar kameralara böyle yansıdı…