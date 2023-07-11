Hem hırsız hem sapık: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!

Binada oturan Bilal Dönmez yaşadığı olayı anlattı. Komşusunun kendisini uyardığını ifade eden Dönmez, "Sabah saat 6 buçukta komşum beni aradı, binanın yan tarafından bir ses geldiğini söyledi. Bir bakar mısın diye sordu. Ben aşağı indiğimde ilk etapta bir şey göremedim. Çamaşırlara, motosikletlere baktım herhangi bir şey fark etmedim.