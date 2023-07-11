Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hem hırsız hem sapık: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 11:02

Hem hırsız hem sapık: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!

İstanbul'da iğrenç bir olay yaşandı. Sapık hırsız, ipte asılı olan kadın iç çamaşırlarını çaldı. Bina sakini "Bu normal bir hırsızlık değil, bu şahsın sapık olduğunu düşünüyorum. Normal olmadığı gibi daha tehlikeli şeyler doğurabilir" ifadelerini kullandı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

DHA
Hem hırsız hem sapık: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!

Sapık hırsız kameralara saniye saniye yansıdı. İğrenç olay İstanbul Bağcılar'da yaşandı. Bir apartmanda bahçeye kuruması için asılan çamaşırların olduğu yere sabah saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi geldi.

Hem hırsız hem sapık: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!

İpe asılmış olan onlarca çamaşır içinden sadece kadın iç çamaşırlarına yönelen kişi, 3 parça kadın iç çamaşırını eline aldı. Asılan çamaşırları bir kez daha baştan sona kontrol eden şüpheli, yanına aldığı çamaşırları elindeki poşete koyup olay yerinden uzaklaştı.

Bağcılar'da kadın iç çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hem hırsız hem sapık: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!

"SAPIKÇA BİR DÜŞÜNCE"
Sabah saatlerinde bahçeden gelen seslerden şüphelenen bina sakinleri bahçeyi kontrol etti. Daha sonra da güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine olay ortaya çıktı.

Hem hırsız hem sapık: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!

Binada oturan Bilal Dönmez yaşadığı olayı anlattı. Komşusunun kendisini uyardığını ifade eden Dönmez, "Sabah saat 6 buçukta komşum beni aradı, binanın yan tarafından bir ses geldiğini söyledi. Bir bakar mısın diye sordu. Ben aşağı indiğimde ilk etapta bir şey göremedim. Çamaşırlara, motosikletlere baktım herhangi bir şey fark etmedim.

Hem hırsız hem sapık: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!

Binada oturan Bilal Dönmez yaşadığı olayı anlattı. Komşusunun kendisini uyardığını ifade eden Dönmez, "Sabah saat 6 buçukta komşum beni aradı, binanın yan tarafından bir ses geldiğini söyledi.

SON DAKİKA