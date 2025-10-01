Haberler
Hem Meteoroloji hem Valilik... İstanbul için uyarılar peş peşe yapıldı: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 01.10.2025 18:22
Son dakika haberleri.... Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği kentte etkili olacak kuvvetli fırtına konusunda vatandaşları uyardı. MGM'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz için fırtına beklendiği belirtilerek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi. İşte İstanbul ve yurt geneli için hava durumu tahmini...