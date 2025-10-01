Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hem Meteoroloji hem Valilik... İstanbul için uyarılar peş peşe yapıldı: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 01.10.2025 18:22

Son dakika haberleri.... Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği kentte etkili olacak kuvvetli fırtına konusunda vatandaşları uyardı. MGM'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz için fırtına beklendiği belirtilerek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi. İşte İstanbul ve yurt geneli için hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde açıklarda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

BURDUR 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

