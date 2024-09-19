Hem sapık hem katil: Üniversiteli genç kızı tenhaya götürmeye çalıştı! Sonrası korkunç

İlk olay geçtiğimiz 3 Haziran günü merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde yaşandı. Bir etüt merkezinde öğretmen olarak görev yapan Canan Ö. (30), işten çıkıp evine doğru yürümeye başladı. Genç kadın elinde telefonu ile park içerisinden geçerken, kamelyada oturan saldırgan genç kadına doğru koştu.