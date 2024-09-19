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Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:10

Hem sapık hem katil: Üniversiteli genç kızı tenhaya götürmeye çalıştı! Sonrası korkunç

Konya'da birer gün arayla öğretmen kadın ve üniversiteli genç kıza bıçakla saldırıp, gasp eden saldırgan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iki farklı iddianamede saldırgan Ali Akdağ (23) hakkında 'silahla yağma' suçlarından 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Akdağ'ın üniversiteli genç kıza saldırdıktan sonra olay yerinden kaçarken profesyonel bisikletçi mimar Cihat Mert'e çarparak ölümüne neden olmuştu.

TOLGA YANIK
Hem sapık hem katil: Üniversiteli genç kızı tenhaya götürmeye çalıştı! Sonrası korkunç

İlk olay geçtiğimiz 3 Haziran günü merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde yaşandı. Bir etüt merkezinde öğretmen olarak görev yapan Canan Ö. (30), işten çıkıp evine doğru yürümeye başladı. Genç kadın elinde telefonu ile park içerisinden geçerken, kamelyada oturan saldırgan genç kadına doğru koştu.

Hem sapık hem katil: Üniversiteli genç kızı tenhaya götürmeye çalıştı! Sonrası korkunç

Saldırgan Ö'yü yere doğru savurup, elindeki ekmek bıçağını boynuna tutarak elindeki telefonu istedi. Genç öğretmen korkup, elindeki telefonu saldırgana verdi. Telefonu alan şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Canan Ö'nün şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu saldırganın Ali Akdağ olduğu tespit edildi.

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Hem sapık hem katil: Üniversiteli genç kızı tenhaya götürmeye çalıştı! Sonrası korkunç

KOLUNA BIÇAK DAYAYIP TENHA BİR YERE GÖTÜRMEYE ÇALIŞMIŞ
İkinci olay 4 Haziran günü yine merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde yaşandı. Üniversitesi öğrencisi Nidal Ü. (24), kaldığı kız öğrenci yurdundan okula gitmek üzere ayrıldı.

Hem sapık hem katil: Üniversiteli genç kızı tenhaya götürmeye çalıştı! Sonrası korkunç

06.00 sıralarında tek başına sokakta yürüdüğü esnada arkasından aracıyla takip edep şüpheli, genç kızın yanına yaklaştı. Elinde bıçakla Nidal Ü'nün üzerine doğru koşan şüpheli, genç kızı tenha bir yere çekmeye çalıştı. Genç kız imdat diye bağırınca şüpheli bıçağı kızın koluna dayadı. Vatandaşların balkona çıkıp bağırması üzerine şüpheli korkup, kaçtı. Nidal Ü. polise giderek şikayetçi oldu.

Hem sapık hem katil: Üniversiteli genç kızı tenhaya götürmeye çalıştı! Sonrası korkunç

KAZA YAPINCA YAKALANDI
Polis, genç kızın ifadesi doğrultusunda iki olayında şüphelisinin Ali Akdağ olduğunu belirledi. Bu esnada kaza ihbarına giden polis, profesyonel bisiklet sürücüsü mimar Cihat Mert'in öldüğünü belirledi.

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