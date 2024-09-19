Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
09:10
Hem sapık hem katil: Üniversiteli genç kızı tenhaya götürmeye çalıştı! Sonrası korkunç
Konya'da birer gün arayla öğretmen kadın ve üniversiteli genç kıza bıçakla saldırıp, gasp eden saldırgan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iki farklı iddianamede saldırgan Ali Akdağ (23) hakkında 'silahla yağma' suçlarından 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Akdağ'ın üniversiteli genç kıza saldırdıktan sonra olay yerinden kaçarken profesyonel bisikletçi mimar Cihat Mert'e çarparak ölümüne neden olmuştu.