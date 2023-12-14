Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hem yağ yaktırıyor hem de beyni onlarca yaş gençleştiriyor! Bilim insanları "mucize diyeti" buldu
Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 15:08

Hem yağ yaktırıyor hem de beyni onlarca yaş gençleştiriyor! Bilim insanları "mucize diyeti" buldu

Son zamanlarda yapılan bir araştırma sonucunda bir diyet türünün, yalnızca zayıflamayı değil aynı zamanda beyni de koruduğu ortaya çıktı. Bilişsel gerileme riskini azaltabileceğini öne süren bu çalışmada, diyeti uygulayanlar için önemli bir pozitif etkisi ortaya çıkıyor.

Hem yağ yaktırıyor hem de beyni onlarca yaş gençleştiriyor! Bilim insanları mucize diyeti buldu

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Alzheimer hastalığını önlemede veya yavaşlatmada n yediğiniz kadar "nasıl" yediğinize odaklanan bir sürece odaklandı.

Hem yağ yaktırıyor hem de beyni onlarca yaş gençleştiriyor! Bilim insanları mucize diyeti buldu

Cell Metabolism dergisinde yayınlanan bu araştırmaya göre; aralıklı orucun bilişsel gerileme riskini azaltabildiği tespit edildi. Araştırma, Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hem yağ yaktırıyor hem de beyni onlarca yaş gençleştiriyor! Bilim insanları mucize diyeti buldu

Bilim insanları, farelerin çalışma programında, her gün yalnızca altı saatlik aralıkla yemek yemek yemelerine izin verdi ve elde ettikleri sonuç oldukça önemliydi.

Hem yağ yaktırıyor hem de beyni onlarca yaş gençleştiriyor! Bilim insanları mucize diyeti buldu

İstedikleri zaman yemek yiyen farelerle karşılaştırıldığında, oruç tutan farelerin hafızası daha iyi ve daha az hiperaktifti. Ayrıca Alzheimer hastalığının yaygın belirtisi olan uyku bozukluklarının azaldığı ve beyinde zararlı proteinlerin dah az biriktiği ortaya çıktı.

Hem yağ yaktırıyor hem de beyni onlarca yaş gençleştiriyor! Bilim insanları mucize diyeti buldu

Araştırmacılar, aralıklı orucun vücudun doğal ritmini yeniden sağladığına yardımcı olabileceğine inanıyor. Bu durum, Alzheimer hastalarının sıklıkla yaşadığı uyku ve programla ilgili kafa karışıklığını ortadan kaldırabilir.

SON DAKİKA