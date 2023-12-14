Haberler Yaşam Hem yağ yaktırıyor hem de beyni onlarca yaş gençleştiriyor! Bilim insanları "mucize diyeti" buldu

Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 15:08

Hem yağ yaktırıyor hem de beyni onlarca yaş gençleştiriyor! Bilim insanları "mucize diyeti" buldu

Son zamanlarda yapılan bir araştırma sonucunda bir diyet türünün, yalnızca zayıflamayı değil aynı zamanda beyni de koruduğu ortaya çıktı. Bilişsel gerileme riskini azaltabileceğini öne süren bu çalışmada, diyeti uygulayanlar için önemli bir pozitif etkisi ortaya çıkıyor.