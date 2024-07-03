Haberler
Yaşam
HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
09:40
Hemşire maaşları, Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre netleşecek. Memur maaşı zam oranı doğrultusunda artış gösteren hemşire maaşları milyonlarca önlisans ve lisans mezunu hemşirelerin gündeminde. Peki, 2024 Temmuz Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşe, detaylar…