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Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:40

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

Hemşire maaşları, Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre netleşecek. Memur maaşı zam oranı doğrultusunda artış gösteren hemşire maaşları milyonlarca önlisans ve lisans mezunu hemşirelerin gündeminde. Peki, 2024 Temmuz Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşe, detaylar…

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

Emekli ve memur zammı 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü TUİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla netleşecek. Bu noktada enflasyon farkı ile polis, öğretmen ve daha birçok kalemin maaşları değişecek. Milyonları aşkın vatandaşın gözü 2024 Temmuz zammına çevrildi. Peki, 2024 Temmuz zammı ile Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

2024 OCAK ZAMMI İLE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Hemşire maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni hemşire maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

2024 TEMMUZ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon farkı açıklandıktan sonra memur zammı ve dolayısıyla hemşire maaşları da belirlenecek.

Güncel rakamlar şöyle:

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

DERECE: 5/1

Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 48.355 TL

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı maaşlar Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacak. Memur maaşı ödeme günleri bu noktada takip edilecek

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