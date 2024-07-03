HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

Emekli ve memur zammı 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü TUİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla netleşecek. Bu noktada enflasyon farkı ile polis, öğretmen ve daha birçok kalemin maaşları değişecek. Milyonları aşkın vatandaşın gözü 2024 Temmuz zammına çevrildi. Peki, 2024 Temmuz zammı ile Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...