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Hemşire maaş zammı hesaplama: 2024 Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
15:05
Hemşire maaş zammı hesaplama: 2024 Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Hemşire maaş zammı hesaplama işlemleri başlıyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenen memur zammı temmuz 2024 açıklanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyonla birlikte ortaya çıkacak zamlı memur maaşları meslek meslek araştırılıyor. Peki, önlisans ve lisans yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu? İşte, detaylar...