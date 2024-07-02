Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hemşire maaş zammı hesaplama: 2024 Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 15:05

Hemşire maaş zammı hesaplama: 2024 Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Hemşire maaş zammı hesaplama işlemleri başlıyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenen memur zammı temmuz 2024 açıklanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyonla birlikte ortaya çıkacak zamlı memur maaşları meslek meslek araştırılıyor. Peki, önlisans ve lisans yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu? İşte, detaylar...

Hemşire maaş zammı hesaplama: 2024 Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Hemşire maaş zammı temmuz 2024 oranıyla sorgulanıyor. Memur maaşı hesaplama ile yeni maaşını öğrenmek isteyen hemşireler tabloları kontrol ediyor. Kamuda görev alanlar son enflasyonla birlikte yılın ikinci yarısında alacakları rakamları takip ediyor. Peki; zamlı hemşire maaşı ne kadar, ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Hemşire maaş zammı hesaplama: 2024 Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI 3 TEMMUZ GÜNÜ BELLİ OLUYOR!

TÜİK açıklaması 3 Temmuz Çarşamba günü yapılacak ve haziran enflasyonu belli olacak. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve memur zammı belirlenecek.

Memur maaş zammı üzerinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı etkili olacak. Ocakta yüzde 49,25 zam alan memurlar yeni maaş tablolarını kontrol ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hemşire maaş zammı hesaplama: 2024 Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Önlisans ve lisans mezunu hemşireler maaşlarında farklılık görecek. Diğer mesleklerde olduğu gibi hemşireler de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek memur zammı ile artış alacak.

Güncel rakamlar şöyle:

Hemşire maaş zammı hesaplama: 2024 Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

5/1 HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı ile 39.444 TL olan 5/1 hemşire maaşı yüzde 20,34 oranındaki beklenti gerçekleştiği takdirde temmuz sonrası 47 binin üzerinde maaş alacak.

Hemşire maaş zammı hesaplama: 2024 Temmuz zammı ile yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

1/4 HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı ile 22.076 TL olan 1/4 hemşire maaşı beklenti gerçekleştiği takdirde temmuz sonrası 26 binin üzerinde maaş alacak.

SON DAKİKA