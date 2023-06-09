Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hemşire Saliha Tuncel’in sır ölümünde kan testi detayı!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 12:38

Hemşire Saliha Tuncel’in sır ölümünde kan testi detayı!

Türkiye'nin konuştuğu esrarengiz olay Aksaray'da yaşanmıştı. Doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşüp, hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'den (25) alınan kan örneği, Ankara Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek. Daha sonra kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiri altında atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak ve soruşturmanın seyri bu yönde ilerleyecek.

Hemşire Saliha Tuncel’in sır ölümünde kan testi detayı!

Kentteki özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs'ta aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncel, kurtarılamadı.

Hemşire Saliha Tuncel’in sır ölümünde kan testi detayı!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ifadesinde ''O sırada içerdeydim, düştüğünü görmedim" diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı. Daha sonra ikinci kez gözaltına alınan Halil İbrahim A., bu kez adli kontrol ile salıverildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hemşire Saliha Tuncel’in sır ölümünde kan testi detayı!

'TEHDİT VE ŞANTAJ' İDDİASI
Soruşturmada çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan da gözaltına alındı. Özkan, 'tehdit ve şantaj' suçlaması ile tutuklandı.

Hemşire Saliha Tuncel’in sır ölümünde kan testi detayı!

Özkan'ın, hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte villaya girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Daha önce ifadesine başvurulan T.C. de gözaltına alındı. T.C., işlemlerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Hemşire Saliha Tuncel’in sır ölümünde kan testi detayı!

Öte yandan olayın yaşandığı rezidansta keşif yapıldı. Daha sonra Saliha hemşirenin evi ve otomobili ile doktor T.C.'nin villasında arama yapıldı. Saliha hemşire ile şüphelilerin telefonları inceleme altına alındı.

SON DAKİKA