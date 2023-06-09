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Hemşire Saliha Tuncel’in sır ölümünde kan testi detayı!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 12:38
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
12:38
Türkiye'nin konuştuğu esrarengiz olay Aksaray'da yaşanmıştı. Doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşüp, hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'den (25) alınan kan örneği, Ankara Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek. Daha sonra kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiri altında atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak ve soruşturmanın seyri bu yönde ilerleyecek.